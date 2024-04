In riferimento alla chiusura del Castello di Lombardia a causa dei lavori che stanno interessando l’anello circostante al maniero, questa mattina ho depositato una mozione con cui chiedo all’amministrazione di rivedere la programmazione dei lavori, proponendo una lottizzazione degli stessi in modo da garantire che almeno uno dei tre ingressi sia sempre accessibile a turisti e visitatori e

di valutare la possibilità di una passerella temporanea per garantire l’accesso dell’utenza ai bagni pubblici e alla pizzeria sita in viale Nino Savarese.

Ben vengano i lavori di riqualificazione ma è necessario limitare il più possibile i disagi. La chiusura del principale monumento della città fino a febbraio 2025 comporterebbe la morte di tutto il comparto turistico ad Enna.

