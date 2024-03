In riferimento al recente studio fatto dallo Spi -Cgil regionale, relativo alla revisione del PNRR con la conseguente emanazione del D.L. 19/24 con il quale il governo Meloni fa un bellissimo regalo di Pasqua con regalo alla nostra già martoriata provincia.Nel decreto è previsto un taglio di ben oltre 53 milioni di euro,destinati alla messa in sicurezza di alcuni presidi ospedalieri Ennesi. Si dicono fortemente preoccupati e molto amareggiati i segretari provinciali,della camera del lavoro,dei pensionati e della funzione pubblica, rispettivamente Malaguarnera,Di Vincenzo e Schilliro,anche in considerazione che oltre il 38% di tutti i tagli emanati con decreto del governo nazionale vanno a colpire la Sicilia, con un danno di circa 139 milioni di euro,il tutto con la totale indifferenza del Governo regionale. Per quanto ci riguarda come CGIL ennese,a nulla valgono le pseudo rassicurazioni che tentano di mettere in atto esponenti del centrodestra o lo stesso Ministro Fitto,con la quale si affrettano a dichiarare che le opere in questione si faranno con altri fondi, senza specificare quali siano. Sicuramente non saranno quelli degli accordi di programma legge 67/88 , perché la Giunta Schifani con la delibera dell’ 11marzo 24 li ha già impegnate per altro. Dicono i tre segretarii Malaguarnera,Di Vincenzo e Schilliro,ci dimostrino il contrario e saremo ben felici di prenderne atto. La CGIL Ennese,con tutte le sue articolazioni confederali e di categoria è fortemente impegnata a difendere e a valorizzare il servizio sanitario pubblico,e si dice pronta ad assumere ed a mettere in atto tutte le iniziative per coinvolgere tutta la comunità della nostra Provincia. Questo è un territorio che ha già pagato a caro prezzo scelte politiche sbagliate e di mal governo,non permetteremo questo ulteriore scippo, questa a nostro avviso è una battaglia di civiltà, chiediamo alla deputazione nazionale e regionale di essere a Nostro fianco, di fare fronte comune nell’ interesse del servizio sanitario e di questo nostro territorio . Malaguarnera -Di Vincenzo -Schilliro

Visite: 72