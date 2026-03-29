Centuripe: realizzato un murales dall’artista Lorenzo Maniscalco
Un’esplosione di colori, talento e condivisione ha preso vita a Centuripe
Il murales realizzato da Lorenzo Maniscalchi insieme a 25 ragazzi arrivati da tutta la Sicilia è molto più di un’opera: è il simbolo di un’energia collettiva che unisce arte, territorio e futuro.
Tutto questo è stato possibile grazie a Ilenia Curiale e al suo progetto “Ticidevoportare a Centuripe – Street art tour”, capace di trasformare un’idea in un’esperienza concreta .
Un’iniziativa che:
– valorizza il territorio
– crea economia grazie agli esercenti locali che hanno accolto i giovani
– arricchisce il patrimonio culturale
Questo murales è la prova che quando passione, visione e collaborazione si incontrano, nascono progetti che lasciano il segno!
Pagina Facebook Giuseppe La Spina sindaco