Centuripe: realizzato un murales dall’artista Lorenzo Maniscalco

Un’esplosione di colori, talento e condivisione ha preso vita a Centuripe

Il murales realizzato da Lorenzo Maniscalchi insieme a 25 ragazzi arrivati da tutta la Sicilia è molto più di un’opera: è il simbolo di un’energia collettiva che unisce arte, territorio e futuro.

Tutto questo è stato possibile grazie a Ilenia Curiale e al suo progetto “Ticidevoportare a Centuripe – Street art tour”, capace di trasformare un’idea in un’esperienza concreta .

Un’iniziativa che:

– valorizza il territorio

– crea economia grazie agli esercenti locali che hanno accolto i giovani

– arricchisce il patrimonio culturale

Questo murales è la prova che quando passione, visione e collaborazione si incontrano, nascono progetti che lasciano il segno!

Pagina Facebook Giuseppe La Spina sindaco

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