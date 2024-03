Si è svolto ieri nella città di Centuripe il Festival del Bersagliere di Centuripe organizzato dall’istituto alberghiero Don PINO PUGLISI del D.s. Serafino Lo Cascio assieme al responsabile di sede Salvo Bonelli in collaborazione con il.comune di Centuripe del sindaco Salvo La Spina, la Kermesse ha visto coinvolti gli Alunni del corso Serale dell’istituto diretto dalla responsabile la prof.ssa Grazia Sirna che assieme ai prof. DANIELE FIORENZA E Fabio Lavore w tutto lo staff della scuola hanno concluso le danze con un ricchissimo buffet,sponsorizzato dell’azienda : MC Alimentari di Maccarrone Monia di Centuripe (EN)

Durante la.manifestazione guidata con Maestria dal prof. Pappalardo Pietro si sono vissuti momenti importanti di intensa promozione del territorio Centuripino, impreziosito anche dal corpo dei Bersaglieri guidati dal Tenente Giuseppe Beritelli , che hanno voluto esaltare l omonimo dolce tipico di Centuripe, a tal proposito anche un concorso cittadino organizzato dall’associazione provinciale cuochi e pasticceri Ennesi con il presidente Giuseppe Rinallo in Doppia veste visto che insegna nello stesso istituto ed una nutrita rappresentanza hanno dato vita ad un contest ‘MIGLIOR BERSAGLIERE 2024″ che ha riscosso tantissimo successo vista la partecipazione piena di tutte le attività tra i pasticceri e panificatori del luogo. Valutati da una giuria di eccellenza guidati dal pasticcere Salvatore Daidone , I 2 professori Giuseppe Muratore e Giuseppe Femminile .

Più 2 chef dei cuochi Ennesi Claudio Longi e Mario Rinaldi come esperto tecnico.per dovere di cronaca il contest è stato aggiudicato al BAR DA MAURO , del pasticcere Mauro Ciadamidaro, ma tutti i concorrenti sono stati all’altezza .non è mancato un momento, tra i tanti, emozionanti quando NUNZIELLA MARIA ROCCO anch’essa studentessa del serale di Centuripe Ha raccontato “IL GIGANTE” dedicato alla città di Centuripe.

Non sono mancati i riconoscimenti tra le eccellenze Centuripine tra cui Giuseppe Rosano facente parte dell’associazione cuochi Ennesi che si è distinto AL concorso cucina artistica All’EXPOCOOK di Palermo ottenendo 1 posto intaglio e 3 assoluto nazionale, premiato ieri dal D.S. SERAFINO LO CASCIO ED IL SINDACO DI CENTURIPE SALVO LA SPINA.

Tantissimi gli ospiti intervenuti ieri , che ha coinvolto la totalità della città di Centuripe.che in conclusione il responsabile di sede Salvo Bonelli assieme Al D.s.serafino Lo Cascio hanno salutato.

Il tutto si è concluso con un buffet di alto livello preparato dai ragazzi del corso Serale un altra eccellenza tra le eccellenze di ieri fiore all’occhiello di una scuola alberghiera quello del Fortunato Fedele “bomboniera” di entroterra siciliana che si distingue al livello nazionale ed internazionale.

Una citazione importante la.merita la.parte amministrativa della scuola FORTUNATO FEDELE che lavora senza sostra dietro le quinte con efficienza e precisione , un reparti che funziona in modo preciso ,il Prof.Antonio Sportaro tra i tanti coordinatore dell’ufficio tecnico ,cabina di regia , presente per tutto il lavoro dietro.le quinte.

