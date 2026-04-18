C𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙞𝙥𝙚: 𝙄𝙡 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖

𝙓𝙄𝙄 𝙎𝙖𝙜𝙧𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝘼𝙧𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙍𝙤𝙨𝙨𝙖 𝙙𝙞 𝙎𝙞𝙘𝙞𝙡𝙞𝙖 𝙄𝙂𝙋 🍊

Sarà un evento intenso, ricco di attività, di spettacoli e di bellissime atmosfere che solo la nostra Centuripe può dare!

Oltre a nomi di richiamo come 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗣𝗲𝗿𝗿𝗼𝗻𝗶, 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗼 𝗟𝗮 𝗥𝗼𝘀𝗮, 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮 l’evento riunirà tanti altri artisti, associazioni e produttori che permetteranno di realizzare un programma folto e pensato per grandi e piccini.

Dalle slide, il programma dettagliato delle tre giornate. Vi aspettiamo il 𝟮𝟰,𝟮𝟱,𝟮𝟲 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 a Centuripe per la 𝗫𝗜𝗜 𝗦𝗮𝗴𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗜𝗚𝗣!

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