CCR DI ASSORO, IL GRUPPO MPA RINGRAZIA L’ASSESSORE COLIANNI: «OLTRE 1,19 MILIONI DI EURO PER UN’OPERA STRATEGICA PER IL TERRITORIO»

Il gruppo consiliare del Mpa di Assoro esprime grande soddisfazione per l’ammissione a finanziamento del progetto per la realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR) nel territorio comunale, un intervento che consentirà di dotare la comunità di un’infrastruttura fondamentale per migliorare la gestione dei rifiuti e rafforzare le politiche ambientali.

Il progetto del Comune di Assoro, denominato “Realizzazione di un centro comunale di raccolta (CCR) per i rifiuti solidi urbani in contrada Spiga Fontana”, è stato ammesso a finanziamento per un importo di 1.198.409,21 euro nell’ambito del programma regionale dedicato al potenziamento delle infrastrutture per la raccolta differenziata.

«Come gruppo consiliare composto dai consiglieri Angelo Di Pasqua, Sebastiana Bannò, Nino Porto e Pippo Bertini, pur svolgendo il nostro ruolo all’opposizione, in questi tre anni abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo e costruttivo nell’interesse esclusivo della comunità assorina», dichiarano i rappresentanti del MPA.

«Per questo motivo accogliamo con particolare soddisfazione la notizia dell’inserimento di Assoro tra i Comuni finanziati. Si tratta di un risultato importante che consentirà di migliorare i servizi ambientali e di offrire ai cittadini una struttura moderna e funzionale al servizio della raccolta differenziata e della tutela del territorio».

Il gruppo MPA rivolge un sentito ringraziamento all’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni, per il lavoro svolto e per l’attenzione dimostrata nei confronti delle esigenze dei territori.

«Siamo orgogliosi di poter contare su un assessore che lavora quotidianamente per il bene dell’intera Sicilia. I risultati della sua azione amministrativa stanno emergendo in maniera sempre più chiara e concreta, come dimostrano i numerosi finanziamenti destinati ai Comuni siciliani e, oggi, anche alla nostra Assoro. Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle comunità locali e testimonia l’impegno della Regione nel sostenere percorsi di sviluppo sostenibile e di miglioramento dei servizi pubblici».

«A Francesco Colianni rivolgiamo le nostre congratulazioni per il lavoro svolto finora e i migliori auguri per il prosieguo della sua attività istituzionale, certi che continuerà a operare con la stessa determinazione e attenzione verso tutti i territori della Sicilia».

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