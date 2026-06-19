Storie correlate

meteo 23

Previsione Meteo Enna: Tempo caldo fortunatamente senza eccessi

Riccardo Giugno 19, 2026

Il sindaco Militello: “Ustica si conferma la vera capitale della subacquea italiana dimostrando come la tutela ambientale possa trasformarsi nel motore trainante dell’economia di un’intera isola”

Riccardo Giugno 18, 2026

Ambiente, quarant’anni dell’Area marina protetta di Ustica. Savarino: «Finanziato progetto da oltre 3 milioni per la tutela della biodiversità»

Riccardo Giugno 18, 2026

Ultime notizie

bertini e colianni

CCR DI ASSORO, IL GRUPPO MPA RINGRAZIA L’ASSESSORE COLIANNI: «OLTRE 1,19 MILIONI DI EURO PER UN’OPERA STRATEGICA PER IL TERRITORIO»

Riccardo Giugno 19, 2026
venezia 3

Risorse necessarie per la riapertura del Museo Alessi: l’On, Fabio Venezia presenta un disegno di legge

Riccardo Giugno 19, 2026
savoca e arena 1

La Orlando Pallamano Haenna dopo 57 cambia: Flavio Guzzone passa la mano alla presidenza e Luigo Savoca

Riccardo Giugno 19, 2026
campioni 1

Lo sport ed il mondo della scuola della provincia di Enna celebrano 3 campioni

Riccardo Giugno 19, 2026