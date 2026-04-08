Casa Grazia & Vinitaly 2026: tra memoria e contemporaneità
Casa Grazia & Vinitaly 2026: tra memoria e contemporaneità
Il racconto di una Sicilia inedita prende forma nei vini di Casa Grazia, azienda della
famiglia Brunetti a Gela, nella provincia nissena, ambasciatrice della Riserva
Naturale del Lago Biviere, il più grande lago salato costiero della Sicilia. Un
territorio fatto di dune, mare, lago e turismo archeologico che diventa identità e
visione.Tra le novità, il restyling delle linee “La Selezione” e “Tra Dune”, con
l’intervento dell’artista Angelo Ruta, e l’avvio del nuovo progetto sull’Etna. Casa
Grazia, con la sua anima green al femminile, dà appuntamento al Vinitaly tra
masterclass, aperitivi in musica e degustazioni delle ultime annate.
Gela/Verona, 8 aprile 2026
– Al Vinitaly 2026, l’eleganza dei vini di Casa Grazia, azienda della
famiglia Brunetti di Gela, nella provincia nissena, dischiude itinerari inediti tra dune, mare, lago e
turismo archeologico nel territorio della Riserva Naturale del Lago Biviere. Gela, città di
fondazione greca e prima colonia rodio-cretese in Sicilia, fondata nel 688 a.C., custodisce una
memoria millenaria che oggi si riflette anche nel racconto contemporaneo del vino. Il più grande
lago salato costiero della Sicilia, che abbraccia le province di Caltanissetta e Ragusa, è terra
d’elezione del Cerasuolo di Vittoria, unica DOCG della Sicilia, di cui Casa Grazia è autentica
ambasciatrice.
Le particolari condizioni pedoclimatiche, la vicinanza del mare e l’humus fertile su cui maturano le
uve conferiscono ai vini di Casa Grazia una forte identità, riconoscibile per sapidità, freschezza ed
eleganza. Dai 20 ettari iniziali, l’azienda si estende oggi su circa 950 ettari di terra, di cui 32 vitati,
con una produzione di circa 90mila bottiglie. Un percorso di crescita che, con attenzione e cura per
la tutela dell’ambiente, rende Casa Grazia protagonista di una vera e propria “rivoluzione gentile”
in un territorio che a lungo ha soffocato le proprie potenzialità.
“Vini in vigna”, credo della famiglia Brunetti, diventa così la chiave di una rinascita agro-culturale
che trova la sua forza nel legame tra produzioni agricole d’eccellenza, vino e olio, e il turismo di
qualità a Gela, scrigno delle celebri Mura Timoleontee e del Museo che custodisce la nave arcaica
di 2000 anni fa. In questa visione, Casa Grazia, insieme all’amministrazione di Gela, sta costruendo
un percorso culturale di rinascita che, dalla memoria del passato, guarda al futuro, rivolgendosi
soprattutto ai giovani.
Le novità al Vinitaly 2026
Impegno green, oggi l’azienda alla 58^ edizione del Vinitaly
con Maria Grazia Di Francesco
Brunetti, CEO dell’azienda, la figlia Miryam e la nuora Martina, Donne del Vino Sicilia,
affiancate da Emilio Brunetti, figlio di Maria Grazia, si presenta con novità di rilievo, tra
radici e contemporaneità, rafforzando nell’evoluzione del linguaggio visivo la propria identità.
Il restyling d’autore delle etichette appartenenti a “La selezione” Casa Grazia e alla linea Tra
Dune con l’intervento dell’artista Angelo Ruta, illustratore dell’inserto culturale del
“Corriere della Sera”
che tra segni e nuove cromie, sottolineano il profondo legame tra la famiglia
Brunetti ed il terroir della Riserva Naturale del lago Biviere in cui nascono i propri vino
Dall’iconica “Gradiva – Nero D’Avola Sicilia DOC”, la prima etichetta del 2005. << Il piede di donna che incede con umiltà e fierezza – dice Maria Grazia Brunetti – è stato il preludio del percorso dinamico compiuto da Casa Grazia, aperto a nuove sfide come il progetto etneo con l’acquisto recente di circa sei ettari a Passopisciaro, nel comune di Castiglione di Sicilia, sul versante nord dell’Etna per confrontarci con la viticoltura di montagna. Una scommessa ardita tra lapilli e cenere che dà linfa al nostro entusiasmo>>
.
Al Vintaly 2026, le etichette appartenenti a
“La selezione” Casa Grazia con un nuovo design sono: Gradiva, Nero d’Avola Sicilia DOC;
Euphorya, Vino Spumante Rosè Frappato Brut Terre Siciliane IGT; Zahara, Grillo Riserva
Sicilia DOC; Adorè, Moscato Sicilia DOC; Laetitya, Frappato Sicilia DOC; Victorya 1607,
Cerasuolo di Vittoria DOCG Sicilia; Emiryam, Syrah Sicilia DOC; Vi Veri, Cabernet
Sauvignon Sicilia DOC, che richiama nel nome in dialetto il Lago Biviere (‘U Viveri), che
intreccia le radici dell’etichetta ad una forma nuova, anche nel modello della bottiglia, segno
di un’attenzione speciale che perdura nel tempo.
Con linea Tra Dune, Angelo Ruta ha realizzato un puzzle, un gioco d’incastri tra le etichette
di due vini, Tra Dune Bianco, blend di Grillo, Moscato e Traminer Terre Siciliane IGT e Tra
Dune Rosso, blend di Nero d’Avola, Syrah e Cabernet Sauvignon Terre Siciliane IGT che
poste accanto stilizzano il sistema dunale, tra la sabbia e il resiliente giglio di mare, segno
unico di mediterraneità.
Appuntamenti tra masterclass, aperitivi in musica e degustazioni di ultime annate
Tra masterclass, aperitivi in musica e degustazioni di ultime annate, diversi gli appuntamenti di
Casa Grazia al Vinitaly 2026 dal 12 al 15 aprile.
Al Padiglione Sicilia, allo stand E42 al Vinitaly,
in degustazione le ultime annate di
:
Euphorya 2025 vino spumante rosè frappato brut Terre
Siciliane IGT,
Zahara Grillo Riserva 2024 Sicilia DOC, Laetitya 2024 Frappato
Sicilia DOC,
Victorya 1607 2024 Cerasuolo di Vittoria DOCG Sicilia, Gradiva Nero d’Avola 2022 Sicilia DOC,
Vi Veri 2022 Cabernet Sauvignon
Sicilia DOC, Per Mari Grillo 2025 Sicilia DOC, Per Mari
Frappato Rosato 2025 Sicilia DOC, Per Mari Nero d’Avola 2023 Sicilia DOC, Tra Dune Bianco
2025 blend Terre Siciliane IGT, Tra Dune Rosso 2023 blend TerreSiciliane IGT, Lagodamare 2025
vino bianco frizzante Terre Siciliane IGT.
Le masterclass
iniziano
domenica 12 aprile alle 16,30
con Lagodamare, vino bianco frizzante
Terre Siciliane IGT allo Stand Coldiretti (ingresso Cangrande) incentrata sui
Vini da aperitivo
;
lunedì 13 aprile al via alle 10,30
la masterclass
Contemporary Italian White Wine – From Alpine
precision to Mediterranean
texture
con Per Mari Grillo 2024
Sicilia DOC
e
Zahara Grillo Riserva
2024 Sicilia DOC al The Drink Business con il wine educator e sommellier, Filippo Bartolotta (Hall
10 room A);
si prosegue lunedì 13 aprile alle 17,00 c
on
Apertivo in musica
e la masterclass con
Euphorya vino spumante rosè frappato brut Terre Siciliane IGT, allo Stand Coldiretti (Ingresso
Cangrande);
martedì 14 aprile alle 10,00
Casa Grazia dà appuntamento alla masterclass
Forma e
stile. Il vestito dei rossi siciliani, tra energia e slancio
con la masterclass del suo Brunetti D’Opera
Cerasuolo di Vittoria DOCG Sicilia allo Stand Assovini (Padiglione Sicilia Stand D 40);
sempre
martedì 14 aprile alle 15,00
lo Zahara Grillo Riserva 2024 Sicilia DOC, sarà il protagonista della
masterclass
Le mille sfumature del continente Sicilia
al The DoctorWine Selection (Padiglione 10
Stand A2-B2).
Mercoledì 15 aprile Casa Grazia saluta il Vinitaly con la massterclass alle 10,00
Il Mediterraneo nel bicchiere
con il suo – Per Mari Frappato Rosato Sicilia DOC allo Stand
Coldiretti (Ingresso Cangrande).