Carra-Torielli a caccia del bis

Dopo il successo nel femminile CIAR ottenuto con determinazione al rally del Ciocco su Skoda Fabia, le portacolori del Casarano Rally team rilanciano sulle strade del Rally del Piemonte, in programma venerdì 12 e sabato 13 aprile con alcuni passaggi in diretta televisiva su Rai Sport e sul Canale 228 di Aci Sport tv sulla piattaforma SKY

Casarano(LE) 10 Aprile 2024. Sara Carra e Sara Torielli sono pronte per affrontare con la Skoda Fabia Rally2 Evo del Team Erreffe e con il supporto della Meteco corse il secondo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, in programma nell’imminente fine settimana: il Rally di Alba – Regione Piemonte.

Le “2 Sare”, portacolori del Casarano Rally Team, arrivano dallo strepitoso successo del Rally del Ciocco, dove hanno messo in campo grande determinazione, lottando per buona parte della gara sul filo del secondo. Adesso sono chiamate a ribadire la prestazione per confermare il primato in campionato. La crescita alla guida di Carra è stata evidente e immediato anche il feeling con la nuova navigatrice. “Siamo partite con il piede giusto – ha dichiarato la giovane salentina – al Ciocco abbiamo dimostrato di poter stare davanti e adesso che abbiamo preso coscenza di questo, dobbiamo crederci e insistere su questa strada. Con la mia omonima l’intesa ha iniziato subito a crescere, vogliamo raggiungere velocemente maggiore affiatamento e diventare un equipaggio consolidato. Dal punto di vista dell’ approccio con la vettura abbiamo fatto un bel passo avanti, ma c’è tantissimo da fare. Nei loop miglioravamo di volta in volta ma c’è ancora parecchio margine e il potenziale del mezzo per il quale ringrazio ERREFFE è enorme. Seguirò meticolosamente i consigli della squadra per gestire la gara che si preannuncia spettacolare e particolarmente partecipata”.

Il programma del Rally Regione Piemonte prevede lo Shakedown allestito in località Seriole di Santo Stefano Belbo. La cerimonia di partenza ad Alba alle ore 15 darà il via alla sfida che prevede nella prima giornata tre prove speciali fra le quali la “Power Stage” a Santo Stefano Belbo trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport e sul Canale 228 di Aci Sport tv sulla piattaforma SKY. La prima giornata si concluderà con i parziali di Cossano – Mango e San Donato – Trezzo Tinella. Sabato la competizione riparte con gli impegni cronometrati di Diano D’Alba riproposta nella gara albese e per la prima volta dal 2015. L’arrivo e la suggestiva ed elegante cerimonia di premiazione sono previste in Piazza San Paolo ad Alba alle ore 17.40.

Visite: 31