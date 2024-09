Carovita, bollette e truffe: incontro Federconsumatori a Termini Imerese

Si terrà giovedì 12 settembre, a partire dalle ore 17:00 presso la sede di Termini Imerese della CGIL (in via Piersanti Mattarella 15), l’incontro “Per un consumo consapevole, dalla parte dei consumatori contro il caro vita, caro bollette e le truffe”, organizzato da Federconsumatori Termini Imerese nell’ambito del progetto Sportelli Aperti al Consumatore.

L’incontro ha lo scopo di informare i cittadini sui loro diritti di consumatori e di metterli in guardia dalle possibili truffe e dai comportamenti scorretti delle aziende di gas e luce, ma anche dei gestori del Servizio Idrico Integrato.

Dopo un’introduzione della responsabile dello sportello termitano di Federconsumatori, Giusy Ballotta, e dopo i saluti istituzionali dell’assessore comunale alle attività produttive, Claudio Merlino, e della responsabile CGIL di Termini, Laura Di Martino, seguiranno gli interventi del presidente provinciale di Federconsumatori Palermo, Pino Lo Bello, e della segretaria provinciale CGIL di Palermo, Nzirirane Bijou.

Concluderà i lavori il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, che farà anche il punto sul progetto Sportelli Aperti al Consumatore.

Sportelli Aperti al Consumatore è un progetto che vede Federconsumatori Sicilia come capofila e UGC e Aiace come partner. E’ realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione siciliana, con l’uso di fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’incontro di Termini Imerese sarà gratuito e aperto al pubblico, e trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook di Federconsumatori Sicilia.

