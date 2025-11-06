Capizzi, dolore e commozione ai funerali di Giuseppe Di Dio. Il vescovo di Patti celebra la messa nella chiesa di San Giacomo

Capizzi (ME) – Una comunità attonita e ferita si è raccolta oggi nella chiesa di San Giacomo Apostolo per dare l’ultimo saluto a Giuseppe Di Dio, il giovane la cui vita è stata tragicamente spezzata nei giorni scorsi.

La santa messa esequiale, officiata dal vescovo di Patti Guglielmo Giombanco, ha visto la partecipazione commossa di un intero paese, stretto nel dolore e nella preghiera.

Le parole del vescovo, semplici ma profonde, hanno invitato alla riflessione, alla pace e al rifiuto di ogni forma di violenza, richiamando la comunità alla speranza e alla forza del perdono.

“Solo l’amore può vincere l’odio e solo la fede può dare senso a ciò che sembra inspiegabile” – ha detto durante l’omelia, rivolgendosi ai familiari e ai tanti giovani presenti in chiesa.

Nella chiesa dedicata a San Giacomo, patrono dei pellegrini, il dolore di Capizzi ha trovato un luogo simbolico: lo stesso santo che chiude il Cammino di San Giacomo in Sicilia è oggi testimone silenzioso di una comunità che piange, ma non smette di credere.

Un intreccio di fede e vita che ha dato a questa giornata un valore ancora più profondo, quasi a voler ricordare che, anche nei momenti più bui, il cammino dell’uomo verso la luce continua.

Fuori dalla chiesa, un lungo applauso ha salutato Giuseppe per l’ultima volta. Nelle lacrime di Capizzi resta il desiderio di pace, di giustizia e di speranza, affinché un simile dolore non debba più ripetersi.

