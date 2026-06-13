Canottaggio: domani al Lago Pozzillo di Regalbuto i Campionati regionali
𝗥𝗜𝗧𝗢𝗥𝗡𝗔 𝗜𝗟 𝗖𝗔𝗡𝗢𝗧𝗧𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗔𝗟 𝗟𝗔𝗚𝗢 𝗣𝗢𝗭𝗭𝗜𝗟𝗟𝗢 🚣♂️
𝟯𝟬𝟬 𝗔𝗧𝗟𝗘𝗧𝗜, 𝗨𝗡𝗔 𝗦𝗢𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘: 𝗟’𝗔𝗖𝗤𝗨𝗔
𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟒 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 il Lago Pozzillo si trasforma in un’arena di sport e adrenalina con il 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐧𝐨𝐭𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 – 𝐓𝐫𝐨𝐟𝐞𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐑𝐮𝐯𝐨𝐥𝐨.
Tre secoli di emozioni in una giornata: atleti da tutta la Sicilia si sfideranno nelle acque cristalline del nostro lago, tra sprint mozzafiato, tecniche raffinate e determinazione pura. Sarà uno spettacolo di forza, eleganza e spirito agonistico.
⏰ 𝟗:𝟑𝟎–𝟏𝟓:𝟑𝟎 | Gare continue dalle prime luci del mattino
📍 𝐋𝐚𝐠𝐨 𝐏𝐨𝐳𝐳𝐢𝐥𝐥𝐨 – 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐥𝐛𝐮𝐭𝐨 (𝐄𝐍)
🏆 𝐓𝐫𝐨𝐟𝐞𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐑𝐮𝐯𝐨𝐥𝐨
𝑪𝒐𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝑨𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒍 𝒄𝒂𝒏𝒐𝒕𝒕𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒆̀ 𝒓𝒊𝒏𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝑳𝒂𝒈𝒐 𝑷𝒐𝒛𝒛𝒊𝒍𝒍𝒐.
𝑀𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑎𝑙𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑛𝑜𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖.
Ospitare uno dei più importanti appuntamenti sportivi regionali non è solo una manifestazione: è la prova concreta che quando si lavora con visione e dedizione, il territorio ritrova la sua forza, la comunità si ritrova, e le bellezze naturali di Regalbuto tornano a brillare.
𝐍𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚. 𝐄̀ 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚, 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀, 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚. 𝐄̀ 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐭𝐚̀.
Vi aspettiamo a bordolago!
Pagina Facebok Angelo Longo Sindaco