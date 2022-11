Canoa: il CR Sicilia conclude con successo la fase regionale del “Progetto Donne” al lago Nicoletti

il CR Sicilia conclude con successo la fase regionale del “Progetto Donne”.

Il settore femminile siciliano vive un weekend da protagonista ad Enna in virtù del percorso federale dedicato allo sviluppo ed incremento dell’attività in rosa.

Il tecnico regionale Peppe Amara insieme al consigliere Maurzio Spina, supportati dal tecnico societario Agnese Celestino, hanno lavorato intensamente per due giorni con il meglio del movimento femminile regionale presso il Lago Diga di Nicoletti (EN).

“Abbiamo lavorato bene” – spiega Peppe Amara – “le ragazze già erano conosciute nei precedenti incontri del progetto federale tessendo tra loro importanti sinergie che si sono rinnovate anche questo fine settimana. Ho fatto lavorare le atlete sia in imbarcazioni singole che multiple, sviluppando insieme concetti tecnici ed assetti determinati per la formazione degli equipaggi.”

