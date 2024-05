Cammino di S.Giacomo in Sicilia: si è svolto il corso per operatori regionali T.A. CAI

Weekend motivazionale e di festa per concludere degnamente il corso per operatori regionali della Tutela ambiente montano del CAI in Sicilia. Ci siamo ritrovati prima sul lago di Pergusa e poi ad Assoro per confrontarci con due testimoni d’eccezione (@Giuseppe Maria Amato del Rocca di Cerere Geopark e @Totò Trumino del Cammino di San Giacomo in Sicilia). Abbiamo camminato sulla vecchia ferrovia di montagna di Assoro, ricevendo “la luce nel buio della galleria”, e ci siamo confrontati con il compito che ci aspetta come operatori della tutela ambientale in Sicilia. Per finire…tradizionale consegna dei libretti ai neo operatori, pronti a impegnarsi per la protezione della natura nella nostra regione. Location dell’evento l’aula consiliare dello splendido centro dell’ennese, dove esponenti dell’amministrazione comunale e operatori turistici locali hanno accolto calorosamente la delegazione CAI.

