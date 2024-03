Cammini Aperti, alla scoperta dell’Italia a passo lento: 14 Aprile 2024 ore 9,00 “Domus Hospitalia” Borgo San Giacomo Piazza Armerina

Cammini Aperti, alla scoperta dell’Italia a passo lento

Il 14 aprile appuntamento imperdibile in tutto il paese con escursioni gratuite grazie al progetto di

promozione lanciato da tutte le regioni italiane con Ministero del Turismo ed Enit

14 Aprile 2024 ore 9,00

“Domus Hospitalia” Borgo San Giacomo Piazza Armerina

“Scopri l’Italia che non Sapevi – Viaggio Italiano” è un progetto congiunto di promozione

turistica delle Regioni Italiane facente parte del Piano di Promozione Nazionale 2022 del

Ministero del Turismo.

Tra le attività portate avanti, ora, ce n’è una volta alla valorizzazione del turismo lento, una

modalità di viaggio sempre più in voga che permette di assaporare appieno anche angoli

meno noti della nostra Penisola, magari con la primavera.

È “Cammini Aperti” che ideato dalla Regione Umbria – in qualità di capofila per il turismo

slow – si pone l’obiettivo di essere il più importante evento nazionale dedicato ai

sentieri/itinerari, promuovendo i valori dell’accessibilità. Si terrà il 13 e 14 aprile, 42 i cammini

coinvolti, 2 per ogni regione e provincia autonoma, con oltre 2000 partecipanti, previa

iscrizione sul portale dedicato. Le escursioni/passeggiate saranno condotte da guide

ambientali escursionistiche o accompagnatori di media montagna. Tra le caratteristiche di

ogni percorso: essere un anello e avere una lunghezza tra i 6 e i 10 km.A essere coinvolti in “Cammini Aperti” anche due importanti partner il CAI – Club Alpino

Italiano e FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap. Il CAI, Ente pubblico vigilato

dal Ministero del Turismo, ha lavorato selezionando 21 cammini, uno per ogni regione, e

identificato un tratto di questi – di lunghezza variabile – sui quali portare persone con

difficoltà motoria mediante l’impiego di Joelette e/o carrozzine. Inoltre, su tutti e 42 cammini

lo stesso darà informazioni, distribuendo un vademecum, per incentivare la pratica

responsabile dell’outdoor. FISH, invece, si impegnerà attivamente per garantire l’accessibilità

di questi percorsi, lavorando affinché le persone con disabilità possano partecipare

pienamente alle escursioni. Attraverso iniziative di sensibilizzazione e collaborazioni con le

autorità locali e le federazioni regionali sarà promosso un sistema di turismo lento accessibile

e inclusivo per tutti, anche per coloro con mobilità ridotta. A tal proposito verrà redatto un

documento con linee guida per tutte le realtà del terzo settore e le regioni per una fruizione

il più possibile reale.

Il Cammino di San Giacomo – 14 aprile

L’entroterra siciliano, quello meno battuto dai turisti, è uno scrigno di storie che possono

essere scoperte con un po’ di pazienza da tutti coloro che decidono di viaggiare in certi luoghi.

Quello di domenica non è un semplice trekking ma piuttosto un viaggio dentro sé stessi. Si

tratta di un’escursione ad anello lunga 6 km facente parte della terza tappa del Cammino di

San Giacomo, dalla Domus Hospitalia del Borgo di San Giacomo a Piazza Armerina, luogo in

cui i Cavalieri del Tau di Altopascio accoglievano i pellegrini che muovevano verso la Terra

Santa. Si attraverserà poi la Riserva Orientata Rossomanno Grottascura Bellia, ricca di

eucalipti, conifere e un bosco che protegge dal sole e garantisce una piacevole esperienza

protetta dal caldo del sole siciliano fino a raggiungere la Madonna del Cammino, piccola

cappella che dona sostegno spirituale a tutti coloro che frequentano il bosco per tornare. Il

ritorno a Piazza Armerina darà la possibilità di visitare questo splendido comune, famoso e

conosciuto al mondo per i mosaici della Villa Romana del Casale e che custodisce meraviglie,

nel suo centro storico barocco, come il Duomo o il Palazzo Trigona e il Castello Aragonese.

Si ricorda che “Scopri l’Italia che non Sapevi” è una strategia di promozione comune delle

Regioni Italiane frutto di un accordo di programma tra il Ministero del Turismo e la

Commissione Politiche per il Turismo – coordinata dalla Regione Abruzzo – della Conferenza

delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con ENIT. Un progetto che vede

il coinvolgimento in qualità di capofila delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche e

Abruzzo, ognuna per la valorizzazione di una tematica specifica (borghi, turismo lento,

turismo attivo, natura e parchi) con quest’ultimo anche responsabile degli aspetti legati

all’interoperabilità con il Tourism Digital Hub.

A queste si sono unite le Regioni partner ai quali sono stati affidati alcuni tematismi verticali.

Regione Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Campania si occupano così rispettivamente di

enogastronomia, golf e percorsi e itinerari di turismo archeologico subacqueo, il tutto per

enfatizzare ulteriormente il progetto e così anche il prodotto Italia.

PRENOTA QUI:

Visite: 89