1.1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CAMPAGNA “IL PALLONE CONTRO L’OMOFOBIA”

Con riferimento all’oggetto, si informa che la Lega Nazionale Dilettanti ha aderito alla campagna contro l’omofobia che ricorre il 17 maggio 2023.

A tale riguardo, in adesione alla campagna, si invitano le rispettive Società a svolgere idonea attività divulgativa e a volere trasmettere con l’ausilio di uno speacker e/o di un impianto audio all’interno degli impianti sportivi – laddove possibile – i contenuti del sottoelencato messaggio in occasione di tutte le gare in programma da oggi, 10 maggio 2023 al 17 maggio 2023:

TESTO DA LEGGERE

Il 17 maggio 2023 ricorre la giornata contro l’omofobia. L’amore per il pallone è ciò che unisce, che supera ogni cosa. Vogliamo che superi anche il pregiudizio verso chi ama persone dello stesso sesso.

Vi invitiamo a sostenere la campagna “Un pallone contro l’omofobia”, con il bacio della sfera che ci sta più a cuore.

CIRCOLARE n.84 del 10 maggio 2023

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Santino Tamà e Sig. Cristian Cicinelli

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, copia delle note della F.I.G.C., prot. 26958/SS/22-23, inerenti l’oggetto.

UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI NEI CAMPI IN ERBA NATURALE

IL QUESTIONARIO DELLA UEFA

La UEFA ha avviato una indagine conoscitiva sull’utilizzo dei cosiddetti PPP (Plant Protection Product), ossia pesticidi, concimanti e altre sostanze chimiche nella gestione dei manti in erba naturale dei terreni di gioco.

Tale ricerca è stata affidata alla STRI (società internazionale di sviluppo di progetti, ingegneria, ricerca, con particolare riferimento a sistemi naturali), che ha sviluppato per conto della UEFA un questionario per la raccolta di informazioni in merito all’impatto dei PPP sull’ambiente e sulla salute.

Alle Società sportive, in un’ottica di sana collaborazione e sviluppo, viene chiesto semplicemente di compilare un questionario, in via totalmente volontaria ed anonima.

Tutte le strutture della Lega Nazionale Dilettanti, nazionali e regionali, saranno impegnate nel dare massima diffusione a questa iniziativa, con l’obiettivo di avere il più ampio coinvolgimento delle proprie Associate.

Per accedere al questionario clicca https://www.surveymonkey.co.uk/r/NCKFV67

COMUNICATO UFFICIALE n. 339

(Beach Soccer – n. 9/BS)

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, organizza la Coppa Italia 2023, che si svolgerà secondo la formula del concentramento unico a Vasto dall’8 all’11 giugno 2023.

A tale competizione le Società Cagliari Beach Soccer SSD (in data 2 Maggio 2023), Polisportiva

Naxos Beach Soccer (in data 5 Maggio 2023) e ASD Sicilia B.S. (in data 8 Maggio 2023) hanno

espresso esplicita richiesta di rinuncia; alle stesse viene, pertanto, irrogata una sanzione

amministrativa pari ad € 1.000,00 (mille/=) da versare entro e non oltre il quindicesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente Comunicato, così come stabilito dal C.U. n° 278

LND (1/BS) del 16 Marzo 2023.

CIRCOLARE n.85 del 10 maggio 2023

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.ra Francesca Chitè

1.2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI

In allegato si pubblica il Regolamento per l’ammissione ai Campionati di Categoria Superiore di Calcio a 11 Maschili e Femminili per la stagione sportiva 2023/2024.

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CTG SUPERIORE DI CALCIO A 5

Si da atto che, per mero errore, nel Regolamento pubblicato con C.U. n. 304 del 16 febbraio 2023, nelle categorie valutative, alla Lettera: E – VOLUME ATTIVITA’ DI LEGA E GIOVANILE DI LEGA SVOLTA (ascrivibile all’ultimo anno 2022-23) non è stato inserito il seguente punto:

p. 11) : Società partecipanti anche ai Campionati di E-sport Punti 2

Per quanto sopra, si ripubblica il Regolamento per l’ammissione ai Campionati Superiori di Calcio a 5, opportunamente integrato (integrazione evidenziata in giallo).

NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email crlnd.sicilia01@figc.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2023.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

SERVIZIO PRONTO A.I.A. – NUOVO NUMERO

Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali, causa l’assenza dell’Arbitro designato, questo Comitato ha istituito il servizio PRONTO A.l.A., operante formando il N. 350/1341119.

Pertanto le Società, nel caso in cui dovessero rilevare mezz’ora prima dell’inizio della gara l’assenza dell’arbitro, dovranno informare l’A.I.A. al numero sopra riportato; risponderà un Componente del Comitato Regionale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.

Qualora dovesse presentarsi l’arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.

UTILIZZO DEI CAMPI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE CON CERTIFICAZIONE DI OMOLOGAZIONE SCADUTO – stagione sportiva 2022/2023

Ai sensi di quanto previsto dall’art.10 c.2, lett.c del Regolamento di lega si rende noto che le Società con certificati di omologazione scaduto dovranno attenersi alle seguenti direttive:

Per i campi con omologazione scaduta nei termini per le iscrizioni ai Campionati:

verrà concessa una deroga, con comunicazione immediata al Comitato Regionale non appena la Proprietà/Società farà richiesta di ri-omologazione (attraverso il portale CeaWeb); la durata della deroga sarà estesa fino all’effettuazione dei test da parte dei tecnici dell’Ufficio Impianti Sportivi in erba artificiale, con conseguente emissione del nuovo Certificato di omologazione (previa effettuazione di eventuali lavorazioni di ripristino). Il pagamento della cifra per la ri-omologazione dovrà essere versato contestualmente al rilascio del Certificato di omologazione;

Per gli altri campi (campi sui quali è necessario il rifacimento del manto, campi che non possono essere più ri-omoloqati perché vetusti, ecc. ):

potrà essere concessa una deroga, ma solo a seguito di un sopralluogo tecnico di verifica; il sopralluogo potrà essere effettuato anche dai tecnici Fiduciari Regionali/Provinciali, su mandato dell’Ufficio Impianti Sportivi in erba artificiale ed eseguendo un protocollo di verifica stilato dallo stesso Ufficio. Nel momento stesso in cui la Proprietà/Società farà richiesta di deroga alla LND (attraverso il portale CeaWeb) verrà comunicato immediatamente al Comitato Regionale che la stessa è in fase di valutazione e che si potrà procedere al sopralluogo per la verifica delle condizioni di sicurezza. A valle del sopralluogo verrà rilasciata dall’Ufficio Impianti Sportivi in erba artificia le una nota in merito alle eventuali lavorazioni da dover effettuare per poter emettere la deroga e solo una volta ricevuta dichiarazione che tali lavorazioni sono state ottemperate potrà essere concessa la deroga per l’intera stagione sportiva. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio del documento di deroga. Qualora, a valle del sopralluogo, venisse riscontrata tecnicamente l’impossibilità di emettere la deroga per l’utilizzo del campo, la Proprietà/Società dovrà fornire un altro campo di gioco per poter proseguire le sue attività.

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 2 della LND:

“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva. Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.”

In virtù di ciò si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell’apposita visita medico sportiva in corso di validità.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Allegato al C.U. n. 190 del 10 dicembre 2021, è stato pubblicato il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che, ferma restando la circostanza che per accedere ai Locali del Comitato Regionale è necessario essere muniti di mascherina FFP2, gli Uffici del Comitato Regionale da Lunedì 4 luglio 2022 saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Giovedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Venerdì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Si informa, altresì, che, al bisogno, il Personale del Comitato riceverà i Dirigenti delle Società

1.3. UFFICIO ATTIVITÀ GIOVANILE SUL TERRITORIO

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DEL COORDINATORE

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA’

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 22 del 25/07/2022:

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l’autorizzazione di Tornei:

1° PERIODO – FESTIVITA’ DI OGNISSANTI

Dal 29 Ottobre al 1 Novembre 2022

2° PERIODO – FESTIVITA’ NATALIZIE

Dal 17 Dicembre 2022 all’8/01/2023

3° PERIODO – CARNEVALE

Dal 18 al 21 Febbraio 2023

4° PERIODO – FESTIVITA’ PASQUALI

Dal 6 al 10 Aprile 2023

5° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI

Dal 29 Aprile al 1 Maggio 2023

6° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA

Dal 1 al 4 Giugno 2023

7° PERIODO – TORNEI ESTIVI

Dall’11 al 30 Giugno 2023

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall’apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme

regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall’Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un Referente Tecnico che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, al fine di consentire i tempi tecnici per un’efficace autorizzazione che è necessario inviare la documentazione entro le seguenti scadenze:

– Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;

– Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;

– Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;

– Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo dovrà essere inviata una relazione finale oltre alle copie delle distinte delle gare effettuate presso la propria Delegazione di appartenenza.

GRASSROOTS – CHALLENGE – PULCINI

In allegato al presente C.U. si riporta il Programma della Fase Interprovinciale.

COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA

TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall’apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall’Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un Referente Tecnico che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

1.4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

1.4.2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

1.4.3. OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI GIOCO

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all’omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve OBBLIGATORIAMENTE essere inviata preventivamente all’indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it .

1.4.4. VARIAZIONI PROGRAMMA DI GARA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Allo scopo di assicurare al Campionato le massime garanzie di regolarità, si ricorda alle Società affiliate l’opportunità di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni.

E’ indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessità di verificare la disponibilità degli Arbitri designati dall’Organo Tecnico.

Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolarità dei Campionati e nell’opportunità di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell’ambiente a titolo di puro volontariato, è indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate.

Si comunica, pertanto, che non si concederanno variazioni di campo o di data, se non per giustificati motivi documentati. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questa Delegazione, potranno essere concesse variazioni di gare, a condizione che le richieste vengano formulate a mezzo e-mail (del.enna@lnd.it) alla Segreteria della Delegazione Provinciale con notevole anticipo rispetto alla data prevista in calendario (almeno 5 giorni prima).

A tal proposito, si specifica che le richieste inviate per il tramite dei Comuni dovranno necessariamente avere il numero di protocollo, che da questo momento in poi verrà inserito nel comunicato ufficiale a garanzia e tutela di tutte le parti coinvolte nel provvedimento.

Si invitano, altresì, le Società a non telefonare, per le suindicate motivazioni, ai CELLULARI PERSONALI o inviare messaggi ai SOCIAL NETWORK (FACEBOOK, WHATSAPP, ecc.) dei Componenti o dell’impiegato della Delegazione Provinciale fuori dagli orari della segreteria riportati in altra parte di questo comunicato.

SI AVVISANO LE SOCIETA’ CHE QUALSIASI RICHIESTA DI VARIAZIONE GARA IN CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE, O COMUNQUE INTEMPESTIVA, VERRA’ RESPINTA.

GITE SCOLASTICHE

Si ricorda alle gentili Società che, in caso di rinvii di gare richiesti per la gite scolastiche, sarà necessario inviare opportuna dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico attestante l’effettiva partecipazione dei propri tesserati alle suddette. Le richieste prive della succitata documentazione non potranno essere prese in considerazione.

CAMPIONATO ESORDIENTI A 9

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Agira – Polisportiva Nicosia del 14.05.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 17.05.2023 alle ore 16:30.

CAMPIONATO ESORDIENTI C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Next Level – Agira sq. B dell’11.05.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 12.05.2023 alle ore 16:30.

1.4.5. ATTIVITÀ DI BASE

PIANO ATTIVITÀ MESE DI MAGGIO

Si pubblica, di seguito, il piano delle attività del mese di maggio, programmato dal Responsabile dell’Attività di Base della D.P. di Enna, prof. Salvatore Compagnone.

PIANO DELLE ATTIVITÀ MAGGIO

DATA ATTIVITÀ LUOGO ORARIO

11/05/2023 Futsal Challenge – Pulcini Polivalente coperto di Villarosa 16:30

13/05/2023 Torneo “Ragazze in Goal” – Seconda giornata Nuovo Comunale – Leonforte 16:30

27/05/2023 Torneo “Ragazze in Goal” – Terza giornata Campo Sportivo “E. Greca” – Pergusa 16:30

28/05/2023 Fun Football 2023 Campo Comunale – Calascibetta 09:30

FUN FOOTBALL 2023

Si comunica alle gentili Società che l’edizione 2023 del “Fun Football”, manifestazione riservata alle categorie PICCOLI AMICI e PRIMI CALCI, si svolgerà presso il Campo Comunale di Calascibetta in data 28/05/2023 alle ore 09:30.

Le attività sono riservate ai soli tesserati. Le società, pertanto, dovranno consegnare le distinte dei partecipanti.

I bambini sprovvisti della carta assicurativa, stampabile nell’apposita sezione dell’area società, non potranno prendere parte alla manifestazione.

Ogni società dovrà presentarsi nel luogo succitato 30 minuti prima dell’inizio dell’evento, munita di n. 2 palloni misura 4 e delimitatori di spazio.

Il coordinamento regionale ha predisposto un attestato per i piccoli calciatori che parteciperanno alle attività. Dietro richiesta del genitore, e attraverso il canale ufficiale FIGC SGS Sicilia, l’attestato potrà essere acquisito in due modalità: la prima, inquadrando un QR-CODE che verrà affisso all’interno del centro sportivo dove si svolgerà il concentramento; la seconda, invece, annotando sulla distinta dei partecipanti, accanto alle generalità del proprio figlio, gli estremi del genitore (cognome, nome e indirizzo di posta elettronica).

Di seguito si comunica il calendario del prossimo concentramento delle categorie PICCOLI AMICI/PRIMI CALCI:

Campo Comunale di Calascibetta – 28/05/2023, ore 09:30

Categorie

Piccoli Amici Primi Calci

U.S.D. AGIRA

A.D.P. ARGYRIUM

A.S.D. BARRESE

ENNA CALCIO S.C.S.D.

A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA

A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA

A.S.D. MATTROINA HANDBALL

A.S.D. PROGETTO ENNA SPORT 04

A.S.D. SPORTING CASALE

A.S.D. VALGUARNERESE

A.S.D. VILLAROSA CALCIO U.S.D. AGIRA

A.D.P. ARGYRIUM

A.S.D. BARRESE

ENNA CALCIO S.C.S.D.

A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA

A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA

A.S.D. MATTROINA HANDBALL

A.S.D. PROGETTO ENNA SPORT 04

U.S.D. SAN SEBASTIANO

A.S.D. SPORTING CASALE

A.S.D. VALGUARNERESE

A.S.D. VILLAROSA CALCIO

PROGETTO “LABORATORIO TECNICO FEMMINILE”

Si allega al presente comunicato ufficiale il modulo predisposto per la richiesta.

TORNEO FUTSAL CHALLENGE – PULCINI A 5

In data 11 maggio, presso il Polivalente Coperto di Villarosa, si è svolta la fase provinciale del Torneo Futsal Challenge Pulcini a 5.

A seguito dei confronti tra le società partecipanti, Football Club Enna, Next Level e Villarosa Calcio, supervisionati dal Responsabile provinciale dell’Attività di Base, Prof. Salvatore Compagnone, si qualifica alla successiva fase regionale l’A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA, alla quale va il plauso di tutta la Delegazione.

1.4.6. ONERI DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d’età per la partecipazione alle attività del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2022/2023.

CATEGORIE ANNI DI NASCITA TIPOLOGIA/ CARTELLINO COSTO (€)*

Piccoli Amici 2016 – 2017

(5 anni compiuti) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 10

Primi calci 2014 – 2015

(6 anni compiuti nati 2016) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 10

Pulcini Misti 2012 – 2013

(8 anni compiuti nati nel 2014) TESSERAMENTO

ONLINE 19.60

Esordienti Misti 2010 – 2011

(10 anni compiuti nati nel 2012) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 14 2009

(max 5 giocatori nati 2010 12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 15 2008 – 2009

(max 5 giocatori nati 2010 12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 16 2007

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 17 2006 – 2007

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

1.4.7. TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI

Visite: 42