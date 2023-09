Quando il CENTRO SICILIA F.C. si preparava ad esordire a Leonforte , qualcuno che evidentemente conta più dell’Amministrazione Comunale , ha deciso che il calcio a Leonforte deve scomparire…….. evidentemente per qualcuno abituato a far radiare le società , questo non deve rappresentare un problema , ma ciò non è un problema che ci riguarda…………….

Campo di calcio di contrada Mongiafora a Leonforte, la farsa continua. Si perché si tratta di una vera farsa dove un gestore di un impianto pubblico e quindi realizzato ANCHE con risorse della collettività che a dispetto di un evidente stato di inadempienza gestionale continua con arroganza a dettare le regole al proprietario una istituzione pubblica come il Comune e che visto come stanno evolvendo le cose subisce passivamente senza un minimo di reazione.

Ma è giusto che la comunità leonfortese e quindi tutta l’opinione pubblica sia messa al corrente di quanto stia avvenendo nella nostra città dove dalla cittadinanza alle istituzioni che dovrebbero essere i garanti delle regole e leggi stanno veramente scadendo nel ridicolo.

L’ultimo episodio in ordine di tempo, che ha veramente dell’incredibile il diniego da parte della società che gestisce il campo a dare corso ad una ORDINANZA DEL SINDACO, trasmessa in data 8 settembre, sia alla stessa società che gestisce il campo anche al locale commissariato di Polizia di concedere il campo alla società del Centro Sicilia FC nei giorni che per convenzione il Comune si è riservato per iniziative proprie. In una prima fase nei giorni di domenica 17 settembre, 1 ottobre e 15 ottobre. A questo punto la Società avvia tutto l’iter necessario per l’ottenimento della licenza di P.S. presso il locale Commissariato di P.S. ( con altri costi per relazioni, planimetrie , attestati ecc…) e provvede alle dovute e preventive comunicazioni Lega , Autorità di P.S. ecc……. Ma attenzione il bello deve ancora venire …..

Ma martedì scorso 12 settembre quello che nessuno mai si poteva aspettare.

Il rappresentante legale della società di gestione del campo ( alle ore 1,57 , si proprio all’una e cinquantasette di NOTTE ) ha comunicato al sindaco e per conoscenza alla società Leonfortese, che l’impianto non è utilizzabile perchè dal 4 settembre sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria (che non si stanno eseguendo e che , come previsto dalla Convenzione , andavano preventivamente concordati ed AUTORIZZATI dal Settore Tecnico del Comune ) e quindi il campo non è utilizzabile sicuramente per tutto il mese di settembre ma con probabilità che l’indisponibilità si prolunghi anche ad ottobre.

Tutto ciò nel più totale spregio nei confronti dell’istituzione Comune che è tra l’altro il proprietario del bene pubblico e nell’assoluto silenzio della politica ( maggioranza ed OPPOSIZIONE ) , dell’opinione pubblica , della stampa e di tutta la collettività leonfortese……..

Questi sono i fatti. Ad oggi 14 settembre dal Comune non c’è stata nessuna reazione. Ed in considerazione di tutto ciò il Centro Sicilia FC domenica prossima 17 settembre esordirà “in casa” a Calascibetta.

Ma a questo punto visto come le istituzioni che dovrebbero essere i garanti delle leggi e regole non riescono ad avere una pronta, ferma e perentoria reazione è ormai quasi certo che la nuova casa del Centro Sicilia FC per tutta la stagione che sta per iniziare , e molto ma molto probabilmente anche per il FUTURO , sarà appunto Calascibetta.

Visite: 46