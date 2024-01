Calcio: la delegata Sicilia Aiac Settore Femminile Antonia Giammanco “Attività di prevenzione per evitare infortuni”

Una tipologia di diversi infortuni che con una adeguata attività preventiva possono in parte essere evitati. E’ quanto avviene nel calcio e di tutto cio se ne è parlato in un incontro promosso dall’Aiac Sicilia, l’associazione italiana allenatori calcio presieduta in Sicilia da Josè Sorbello che nei giorni scorsi a Enna nell’ambito dell’evento “Soci d’Argento” ha invitato alla socia Antonia Giammanco delegata regionale Aiac calcio femminile, nonché Selezionatrice e Tecnico della Rappresentativa femminile calcio a 11 Regione Sicilia di affrontare davanti ad una folta platea composta da colleghi questo spinoso argomento.

Antonia Giammanco ha così illustrato il progetto “Prima” che prevede percorsi sulla prevenzione degli infortuni nel calcio femminile. Voglio innanzitutto ringraziare l’Aiac nelle persone del presidente regionale Josè Sorbello e del delegato nazionale Roberto Bellomo per avermi dato la possibilità di poter parlare di questa spinosa problematica come quella degli infortuni nel settore femminile – ci dice – nella donna alcuni infortuni sono più ad alto rischio rispetto agli uomini – commenta – ad esempio quello al legamento crociato anteriore che nella donna il rischio è da 3 a 6 volte superiore all’uomo. I motivi di questa differenza non sono del tutto chiari. Probabilmente perchè la donna tende ad avere il ginocchio valgo cioè a x . Questa predisposizione sembra coinvolgere la tecnica scorretta dei movimenti causandone il rischio sul legamento crociato”. Ma per abbattere il rischi esistono fattori modificabili. “Ad esempio durante la caduta dell’atterraggio piegare abbastanza le ginocchia “quindi evitare la rigidità – spiega – Eevitare che le ginocchia cadono in valgo quindi lineare, migliorare il controllo del tronco e rafforzare i muscoli dell’anca. Più sono rafforzarti i muscoli dell’anca e minori saranno i rischi dell’infortunio. Seguendo un programma con dei percorsi sulla prevenzione sicuramente si riduce il rischio all’infortunio al crociato anteriore da non contatto e non solo. Questi percorsi sono suddivisi in : corse speciali, atterraggi landing, forza funzionale, glutei. Inoltre migliorano la nostra performance e aumentano la loro complessità in base all’età. Quindi riducono gli infortuni aumentando la performance e si possono inserire come riscaldamento prima dell’allenamento o come allenamento individuale a parte. Una cosa Importante è la giusta tecnica nell’esecuzione dell’esercizio mantenendo i fattori principali elencati prima. In alcuni casi, come per esempio alcuni esordi, non molto convincenti delle nazionali dilettanti / professioniste o rappresentative regionali, dipende dalla mancanza dei profili chiave nei reparti e nel gioco collettivo della squadra causa infortunio che penalizzano le competizioni”.

