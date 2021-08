Calcio giovanile: il tecnico ennese Sergio Colajanni fa ritorno nell’Enna

Il tecnico ennese Uefa B Sergio Colajanni con una importante esperienza in campo giovanile sia in Sicilia che in Piemonte fa ritorno dopo una decina di anni nella società gialloverde e si occuperà di settore giovanile. Ad annunciare questo ritorno il responsabile del settore giovanile Luigi Carabotta. “Siamo molto soddisfatti per essere riuscito a riportare insieme ai miei più stretti collaboratori Alfredo Cannizzaro e Mario La Porta a riportare in gialloverde mister Colajanni – commenta Carabotta – le sue qualità non le scopro certamente io. Nei prossimi giorni ci incontreremo per definire insieme al mister Colajanni i vari ruoli che ognuno dovrà avere all’interno dello staff del settore giovanile”. “Sono cresciuto con questa maglia, da giocatore ho giocato in tutte le categorie giovanili fino alla prima squadra (promozione), da allenatore ho allenato tutte le categorie giovanili della società. Amo questi colori, tornare a lavorare per l’Enna è un onore – commenta Colajanni – ci siamo visti diverse volte con il Direttore responsabile del settore giovanile Carabotta Luigi che mi ha sempre dimostrato stima e rispetto, l’intervento del DT Paolo Sicurezza è stato importante per definire il tutto. Ringrazio la società tutta per la fiducia accordatami. Vogliamo valorizzare i giovani, farlo con amore e programmazione, vogliamo fare crescere i nostri giovani in un ambiente sano, vogliamo che i nostri giovani giochino divertendosi, indossare la maglia della città deve essere un orgoglio, giocare in prima squadra un obiettivo”.

Intanto lunedì 30 alle ore 18,00 allo stadio Gaeta inizio attività giovanile Enna Calcio, dopo le riconferme e la presentazione ufficiale dei nuovi tecnici e dirigenti del settore giovanile, avverrà la suddivisione delle categorie (giovanissimi-allievi-juniores) e l’affidamento ai vari staff che comprendono le seguenti figure (1 tecnico 1 collaboratore 1 preparatore dei portieri 1 preparatore atletico). Inoltre la presenza costante delle seguenti figure professionali di 1 fisioterapia 1 nutrizionista 1 psicologo. Saranno presenti i ragazzi classe dal 2002 al 2008 con diversi atleti di altri centri della provincia.

