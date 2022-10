Calcio a 5: A2 e Coppa Italia e Sicilia: vince il Regalbuto perde la Gear Piazza Armerina

Nel campionato di Serie A2 vittoria casalinga della Futsal Regalbuto per 5 – 2 sul Benevento, mentre la Gear Piazza Armerina perde per 6 – 1 sul campo del Sala Consilina.

In Coppa Sicilia passo falso interno del Città di Leonforte che perde per 5 – 2 contro la Vigor San Cataldo.

In coppa Sicilia sconfitta per la Next Level Enna per 10 – 2 sul campo dell’Atletico Nissa

Vittoria esterna per 3 – 2 della Futsal Nicosia contro l’Argyrium

Visite: 64