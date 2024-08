Al via i festeggiamenti di Maria Santissima di Buonriposo che si terranno nell’omonima contrada in territorio di Calascibetta. Alla festa è abbinata la Sagra della Salsiccia divenuta ormai una delle più importanti in Sicilia.

Nel corso dei feteggiamenti diversi gli eventi importanti come la Archeopasseggiata e il Palio dei Berberi corsa di cavalli dalla storia millenaria e di origini arabe.

