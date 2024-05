Cala il sipario sul #1°TruckDayRegalbuto!

È stato un mese di duro lavoro con un risultato strepitoso ed al di sopra delle aspettative!

L’impegno di tantissimi soci che si sono spesi rinunciando a momenti che avrebbero dedicato alle loro famiglie ed al loro lavoro, non posso e non voglio nominarli per paura di dimenticarne qualcuno, ma il mio #Grazie va a tutti loro!

Voglio, soprattutto, ringraziare tutti quelli che hanno creduto in questa #fantastica iniziativa ed anche quelli che non ci hanno creduto perché ci hanno permesso di tirare fuori l’orgoglio e l’autostima!!

Durante l’organizzazione abbiamo pure pianto per la scomparsa del #nostro caro VicePresidente #NinoZaia che ci ha guidato dall’alto ed al quale ci ispireremo!

Un po’ di numeri sono obbligatori

– 31 partecipanti giunti da tutta la Sicilia (non era per niente scontato);

– 0 posti liberi nelle strutture ricettive del nostro paese;

– 0 incidenti/problemi organizzativi e/o logistici (Grazie alla presenza costante di Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia Stradale, AVAS e FraternitàdiMisericordia);

– 2 giorni di divertimento con parecchi ristoratori coinvolti e soddisfatti;

– oltre 400 persone, di qualunque età, sono venute a visitare il nostro evento;

– 35 attività imprenditoriali che hanno contribuito (a loro va un ringraziamento particolare).

Certamente abbiamo MOLTE cose da migliorare, ma faremo tesoro di questa esperienza che ci farà crescere.

Infine la #promessa che proveremo ad organizzare il 2° Truck Day per il quale abbiamo già iniziato a progettare!!

