DMO-UKE Sicilia centrale alla BIT 2026: grande interesse per il talk “Itinerari dell’Autenticità”

Isnart: 24 milioni di presenze turistiche stimate nelle località termali italiane per il 2025

Università, Turano e Dagnino: «Dalla Regione via libera al prestito d’onore per gli studenti»

Il 17 febbraio all’IIS Lincoln Lectio Magistralis dedicata a Galileo Galilei

On Luisa Lantieri: Finalmente la Sicilia si adegua ad una norma nazionale che prevede la presenza di genere nelle giunte comunali con la soglia pari al 40% per ciascun sesso rappresentato.

Il 21 Febbraio festa dei 25 anni del Gruppo Folk Kore

Questura Enna: Il Dott. Carmelo PASSARO promosso Vice Questore Aggiunto.

