Bilancio. M5S: “La situazione dei conti della Regione è peggiore di quel che pensavamo: lo dicono le carte”

Palermo 25 aprile 2022 – “Se alla vigilia della discussione dello strumento finanziario della Regione la situazione sembrava gravissima, alla visione delle carte in commissione bilancio i conti della Sicilia sono disastrosi. Manca oltre un miliardo al bilancio. Non si riuscirà ad approvarlo entro il 30 aprile. Nella migliore delle ipotesi si andrà in gestione provvisoria per almeno un altro mese”. A dichiararlo sono i deputati della commissione bilancio del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola a margine della seduta convocata per la discussione dello strumento finanziario regionale.

“Le condizioni economiche della Regione – spiegano i deputati – sono gravi. Il governo Musumeci si è dimostrato assolutamente incapace di risanare i conti della nostra regione e non ha portato avanti alcuna riforma per tentare di migliorarne lo stato. La seduta odierna di commissione bilancio è stata sospesa e sarà aggiornata mercoledì” – concludono i deputati.

