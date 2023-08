Basket Serie B nazionale: si prepara per il via alla preparazione la Siaz Basket Piazza Armerina

Accendiamo i motori. A pochi giorni dall’inizio ufficiale della preparazione atletica e in attesa della presentazione alla città della squadra, l’ufficio gare del Comitato Regionale Sicilia ha diffuso il calendario del nuovo campionato di Serie B Interregionale di pallacanestro. Il comunicato numero 10 conferma che saranno dodici le società che prenderanno parte al torneo: nove siciliane, due calabresi ed una campana.

Esordio casalingo domenica 1 ottobre per la SIAZ che affronterà il Castanea tra le mura amiche del PalaFerraro. La seconda giornata coincide con la prima trasferta stagionale per i ragazzi di coach Diamante che andranno a Ragusa per scontrarsi contro la forte compagine iblea neo retrocessa dalla B nazionale. E poi terza giornata in casa contro il Rende e quarta a Messina, prima partita di una lunga serie di match, in terra peloritana, contro il Basket School di Sidoti. Il 12 novembre arriva il Sala Consilina e il 3 dicembre viaggio a Reggio Calabria contro la Viola. Nel mezzo gli incontri domestici contro Milazzo, Fortitudo Messina e Catania e le trasferte a Capo d’Orlando e Barcellona. Il girone di ritorno della SIAZ inizierà il 10 dicembre con la gara di Messina, contro il Castanea per concludersi il 18 febbraio con la sfida casalinga al Viola Reggio Calabria. E dopo questa prima fase, ecco le altre otto partite tra le prime quattro classificate del girone G ( Campania e Puglia) e le prime quattro del nostro girone, l’H, per decidere i passaggi ai play off o per il passaggio ai play in silver dalla quinta posizione all’ottava o ai play out dalla nona alla dodicesima.

I tifosi hanno già l’acquolina in bocca auspicando di poter vedere presto all’opera i loro beniamini sul parquet dell’angusto PalaFerraro.

