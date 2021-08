Barbablù fest nell’area archeologica di Morgantina

FOTO E VIDEO. Ninni Bruschetta ha ricordato Antonio Caldarella

Stasera Salvo Piparo debutta con un recital sul giudice Livatino

Un concerto ritmato, che in certi passaggi rende omaggio al Kabarett mitteleuropeo: è il lavoro che nasce da “I Siciliani. Vero succo di poesia” progetto discografico di Ninni Bruschetta e Cettina Donato, che ieri sera lo hanno proposto all’Ekklesiasterion di Morgantina, terzo appuntamento del Barbablù Fest. L’attore e la pianista – in scena con Dario Rosciglione, Mimmo Campanale e Celeste Gugliandolo – hanno reso omaggio a Antonio Caldarella, attore, regista, poeta, pittore siciliano, recentemente scomparso. Ispirata dai suoi versi Cettina Donato ha sviluppato il concept del disco (e del recital che ne è nato), componendo e arrangiando per ensemble otto brani e tre preludi per pianoforte che Bruschetta recita, intercalando i versi di Caldarella.

Stasera (23 agosto) alle 19,30 toccherà a un Salvo Piparo in veste inedita, visto che presenterà un nuovo recital dedicato al giudice Rosario Livatino. “Un giudice per come Dio comanda” con Emanuela Fai (canti popolari, ma anche Penelope e Medusa) e il figlio, un enfant prodige di appena 12 anni, Duilio Virzì (pianoforte, percussioni e fisarmonica) che incarnerà ora lo spirito del giudice ucciso ora un angelo. Per raccontare il giudice “ragazzino” Rosario Livatino, eroe di questa terra martoriata, di una Sicilia in bianco e nero. Il lavoro, liberamente tratto dal testo di Alfredo Mantovano, Domenico Airoma e Mauro Ronco, cunta la storia di una giovane anima, innamorata del senso profondo e puro di Stato. Biglietti: 8 euro. Si entra con Green pass. Biglietti e info su www.terzomillennio.info

Il cartellone del Barbablù Fest nasce da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco, la direzione artistica è del regista Giuseppe Dipasquale, l’organizzazione di Terzo Millennio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI. Mercoledì 25 agosto, alle 18,30 nel giardino del Museo di Aidone, la saggista e opinionista Maria Giovanna Maglie racconta dodici storie sconvolgenti nel suo e-book “I Dannati del Covid”; alle 19,30, all’Ekklesiasterion di Morgantina, Roberto Nobile trarrà le sue Le storie del mondo dalle “Metamorfosi” di Ovidio.

INFO PRATICHE

Gli spettacoli teatrali inizieranno alle 19,30, i concerti alle 20, e si divideranno nei due siti all’interno del Parco archeologico di Morgantina. Ingresso: 8/12 euro (teatro: 8 euro, musica: 12 euro). Le presentazioni di libri e gli incontri saranno sempre alle 18,30 nel giardino adiacente al Museo di Aidone, ad ingresso libero. L’accesso seguirà le regole previste dalla normativa anticovid, quindi con green pass o tampone.

