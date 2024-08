Autonomia differenziata: raccolte in Sicilia oltre 100.000 firme. Lo

annuncia il comitato promotore

Palermo 7 ago- A due settimane dall’ inizio della campagna sono

oltre 100 mila le firme raccolte in Sicilia, 43 mila online e 60 mila

cartacee, per il referendum per l’abrogazione della legge

sull’autonomia differenziata. Ne dà notizia il comitato promotore

regionale composto da Cgil, Uil, Verdi, Acli, Wwf, Demos, Anpi, Pd,

Psi, Legambiente, Italia Viva, + Europa, Movimento 5 stelle, Sinistra

Italiana, Arci, Libera, Ali Autonomie Locali, Legacoop, Uisp,

Rifondazione comunista, Comunità Sant’Egidio, Sud chiama Nord,

associazione Sinistra futura Sicilia, Udu, Federconsumatori, Auser,

Sunia, associazione De Gasperi, Tavolo No AD. “ Il risultato – dice

una nota- è frutto di un lungo lavoro che ha riacceso la speranza in

tantissimi cittadini, e che ha fatto riscoprire la bellezza e il

valore della partecipazione democratica. È un risultato imponente che

dimostra che la Sicilia è schierata senza se e senza ma contro questo

progetto e che sconfessa la presa di posizione del governo regionale

con il suo presidente Schifani a sostegno di questa legge che

penalizza l’intero paese e in maniera particolare le aree più

deboli come la Sicilia”. La nota del comitato promotore conclude

dicendo che “con ancora più determinazione va alimentata questa

speranza di riscatto. La campagna di raccolta firme quindi continuerá

per raggiungere il numero maggiore possibile di cittadini e prepararci

alla partita più difficile, il raggiungimento del quorum con la

vittoria del Sì all’ abrogazione dell’ autonomia differenziata”

Visite: 57