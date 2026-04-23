Sarà un fine settimana primaverile davvero infuocato per il colori della scuderia RO racing. Con il Rally Costa Smeralda, valido per il Campionato europeo rally auto storiche, a farla da padrone, ma ci sarà spazio anche per la salita con il CIVM che prende il via in Toscana con la Coppa della Consuma, per il 15° Trofeo Super Challenge in Campania e in Sicilia per lo Slalom di Mussomeli.

Weekend di fuoco per la scuderia RO racing: quattro gli appuntamenti che vedranno i rappresentanti della scuderia impegnati sulle strade dell’intera nazione. Si preannuncia un fine settimana agonistico di altissimo livello per i portacolori della scuderia RO racing, impegnati dal 24 al 26 aprile 2026 in gare dal blasone prestigioso. Il sodalizio, con sede operativa a Cianciana, schiererà i propri specialisti tra velocità in salita, rally storici, super challenge e slalom e punterà in alto in ogni categoria.

In Sardegna il 9° Rally Storico Costa Smeralda potrà fregiarsi della duplice validità sia per il Campionato europeo rally autostoriche sia per l’italiano. Sull’isola nuragica, a difendere i colori della scuderia, ci saranno, a bordo di due Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, seguite dal Team Guagliardo, Natale Mannino e Giacomo Giannone, pronti a inseguire un nuovo titolo italiano di categoria e Giovanni Modica e Adriano Giannini, determinati a confermare la loro competitività sulle difficili strade sarde.

In Toscana, alla Coppa della Consuma, appuntamento imperdibile valido per il CIVM, spetterà a Giuseppe D’Angelo tenere alto il vessillo della Ro racing Il driver della vettura del “Cavallino”, al volante della sua Ferrari 488 Challenge Evo sarà uno dei protagonisti attesi nel gruppo GT SUPERCUP e saprà sfidare il cronometro lungo uno dei tracciati più tecnici e ricchi di storia d’Italia.

A Salerno al 15° Trofeo Super Challenge, occhi puntati su Andrea Currenti, in gara su Peugeot 106 RS Plus 1600 e Jessica Scarafone, capace di nuovi colpi di scena con la sua performante Citroen AX Proto motorizzata Suzuki 1000.

In Sicilia al 1° Slalom Città di Mussomeli – Trofeo Peppino Farina, la compagine RO racing sarà numerosa e agguerrita: Carmelo Callari su Peugeot 106 Classic, Maurizio Marino su Peugeot 106 N 1600, Giuseppe Di Miceli su MG ZR 105 A-A 1400, Jerry Mingoia su Peugeot 106 A 1600, abituale frequentatore dei rally, Paolo Torregrossa su Fiat 500 Sporting PS P1,Biagio Mingoia, al via con la spettacolare Chevy Coupè – Yamaha (E2 Silhouette LC) e Antonino Di Matteo, che punterà a ben figurare in classifica assoluta sulla scattante Gloria C8 Suzuki (Gr E2SS/TMSS).

Advertisement

Advertisement

Visite: 94