Per la scuderia RO racing tanti sono stati i titoli e i successi messi nel carniere nel fine settimana appena trascorso. Angelica Giamboi ha bissato il successo nel Tricolore Slalom riservato alle donne. Pierluigi Bono ha vinto il Campionato Italiano Slalom di categoria tra le bicilindriche. Jerry Mingoia ha fatto suo il titolo Under 25 nel Campionato siciliano rally. Gabry Driver nella finale del Campionato Italiano Velocità della Montagna ha agguantato il titolo della categoria GT Cup e Giovanni Modica e Lillo Messineo si sono imposti al primo Rally Storico della Valle del Belice

C’erano in palio diversi titoli nel fine settimana che è appena trascorso e i portacolori della scuderia RO racing si sono presentati puntuali al brindisi con il successo.

In Sardegna al 21° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, penultimo atto del Campionato Italiano rally Terra, Stefano Bizzarri e Luisa Lanera sono entrati, a bordo della loro Citroen C3 R5, gommata MRF Tyres, nella Top Ten, dimostrando di aver messo a frutto l’esperienza maturata durante l’arco della stagione del ritorno alle competizioni del driver della montagna pistoiese. Tra le vetture a due ruote motrici turbo Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia, hanno concotto la loro Peugeot 208 Rally4 al sesto posto di categoria. Tra le due ruote motrici aspirate, terzo gradino del podio, in classe R2B, per la Peugeot 208 condotta da Andrea Piccardo e Andrè Perrin.

Alla cinquantunesima Cronoscalata della Castellana, finale unica del Campionato Italiano Velocità della Montagna, Emanuele Protani ha piazzato la sua Peugeot 206 RC al sesto posto della classe Racing Start 2.0. A Gabry Driver non è bastato il titolo del girone Sud. Il pilota calabrese ha, infatti, agguantato, a bordo di una Lamborghini Huracan ST, la vittoria nella categoria GT Cup anche nella finale, aggiudicandosi il Titolo Nazionale.

In Sicilia, al Rally della Valle del Belice trionfo per Giovanni Modica e Lillo Messineo nella gara riservata alle auto storiche. L’equipaggio palermitano, al via con una Porsche 911 del Terzo Raggruppamento seguita da Guagliardo, ha saputo tenere a bada vetture di categoria superiore. Nel Quarto Raggruppamento, piazza d’onore per la Opel Manta di Gaspare Sollano e Piero Alfano.

Tra le moderne, grazie ai piazzamenti dei propri portacolori, vittoria del sodalizio di Cianciana nella classifica riservata alle scuderie. Ivan Brusca e Ignazio Midulla, con la loro Peugeot 106 della classe A6, hanno sempre viaggiato nelle primissime posizioni della classifica generale ed hanno concluso al quinto posto. Francesco Di Giorgio e Gianfranco Rappa, dopo aver trovato il giusto feeling con la loro Peugeot 208 Rally4, hanno concluso all’ottavo posto della classifica finale. Gara da incorniciare quella di Jerry Mingoia e Rino Calderone che, grazie al settimo posto finale e alla vittoria della classe R2B, hanno vinto il titolo regionale Under 25. Nella stessa classe e con la stessa vettura dei vincitori di categoria, la Peugeot 208, seconda piazza per Giovanni Li Fonti e Salvatore Principato. Seconda posizione in classe Rally5 per la Renault Clio di Francesco Beninati e Giuseppe Buscemi. Nonostante le noie al cambio della loro Renault Clio Rs, Carlo Stassi e Massimiliano Migliore sono saliti sul secondo gradino del podio della classe N3. Terza piazza in classe N2 per la Peugeot 106, di Girolamo Bongiovanni e Domenico Marsalisi. Infine nuova vittoria di classe per i campioni di zona della classe N1 Calogero Pratile e Giuseppe Rappa, al via con la loro Peugeot 106 Xsi.

Sempre in Sicilia, in provincia di Siracusa al 16° Slalom Città di Avola, ultimo round del Campionato Italiano, vittoria di classe, Gruppo e conseguente titolo nazionale, per Pierluigi Bono e la sua Fiat 500 BC 700 Gruppo 5. Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio, è giunto secondo in classe RS Plus 2.0, Massimo Musso, con una Renault Clio Sport, si è piazzato al secondo posto di Gruppo e ha vinto la classe RS Plus 2.0, Alice Gammeri, con una Renault Clio Williams, ha vinto la N2000, Antonino Bonsignore, con una Autobianchi A112 Abarth, ha primeggiato in S3, Angelica Giamboi, ha bissato il titolo italiano femminile della scorsa stagione, vincendo tra le dame e portando la sua Fiat X1/9 alla vittoria in classe S5, Alfredo Giamboi, con una Fiat X1/9 Coupé, ha vinto il Gruppo Speciale e la classe S6, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS, ha conquistato sia il Gruppo E1 Italia sia la classe E1 Ita 2000, Giuseppe Giametta, con una Gloria Suzuki B5, è giunto settimo in classifica generale, Antonino Di Matteo, con una Gloria C8 Suzuki HAYABUSA ha vinto la sua classe e Salvatore Arresta, ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei protagonisti della massima serie nazionale ed ha piazzato la sua Radical Prosport 1400 Suzuki sul terzo gradino del podio.

