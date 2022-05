AUMENTO ECONOMICO PER I DIPENDENTI DELLA PRESTIA E COMANDE’

Dopo lunghi mesi di trattative, nella giornata odierna, a seguito di regolare convocazione,

la scrivente O.S. (maggiormente rappresentativa) unitamente alla FIT CISL e all’Or.Sa.,

presso la sede regionale dell’ANAV Sicilia, è stato sottoscritto un accordo di secondo livello

per i dipendenti della Società Prestia e Comandè.

L’accordo prevede in base alle presenze giornaliere un aumento mensile di circa € 130,00

oltre al riconoscimento del bonus benzina (decreto ucraina) pari a € 100,00.

Considerato che l’unico contratto di secondo livello “regionale”, nelle autolinee private, è

stato sottoscritto nel 1991 ed è stato unilateralmente disdettato dalle aziende nel mese di

marzo del 2001, nell’assoluto silenzio di tutte le OO.SS.

La compattezza dei lavoratori e delle sigle sindacali, la disponibilità dell’azienda, e la

mediazione dell’ANAV Sicilia, ha fatto si che con molte difficoltà e tante riunioni, in un

momento di grave difficoltà i lavoratori della Prestia e Comande ottenessero un aumento

mensile considerevole che consentirà di affrontare con più serenità i prossimi 12 mesi, infatti

l’accordo stipulato ha validità dal 1 giugno 2022 fino al 31 maggio 2022.

Auspicando simili risultati per tutti i lavoratori delle Autolinee Siciliane, la FAISA CISAL nei

prossimi giorni attiverà la medesima iniziativa in tutte le aziende dove la scrivente O.S. è

presente.

Coordinamento Regionale per le Autolinee Private FAISA CISAL

