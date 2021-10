Atletica: a Catania CAMPIONATI ITALIANI MASTER Prove multiple 10.000 mt – staffette (4×100 M/F; 4×400 M/F; 100-200-300-400 M/F; 4×800 F; 4×1500 M)

CAMPIONATI ITALIANI MASTER

Prove multiple 10.000 mt – staffette (4×100 M/F; 4×400 M/F; 100-200-300-400 M/F; 4×800 F; 4×1500 M)

Martedì 5 ottobre 2021 – ore 10,30

Sala Giunta Comune di Catania

Tutto pronto per l’evento sportivo dell’anno in assoluto in Sicilia, i Campionati Italiani Master, in programma venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 ottobre, 2021, presso il Campo Cittadella Universitaria, via Santa Sofia, 109/111, a Catania, organizzato e promosso dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera Sicilia.

I dettagli e il programma, verranno presentati ufficialmente, in CONFERENZA STAMPA, MARTEDI’ 5 Ottobre 2021, ore 10,30, Sala Giunta, Comune di Catania.

Alla conferenza interverranno il Sindaco Salvo Pogliese, l’Assessore allo Sport, Sergio Parisi; Gianfranco Belluomo Consigliere e Referente Master FIDAL SICILIA; Giuseppe Sciuto, Responsabile Organizzativo; Gerardo Vaiani Lisi, Vice Presidente EMA; Salvatore Gebbia, Presidente Comitato Regionale FIDAL Sicilia; Enzo Falzone, Vice Commissario Regionale Fih e delegato CONI.

In programma, anche il Raduno per Atleti Master, che si svolgerà a Nicolosi, dal 5 al 7 ottobre. Il convegno e il raduno avranno programmi diversi, ma saranno gestiti in sincronia.

Al Convegno programmato il 7 ottobre, interverranno personalità del mondo dell’atletica, alcune delle quali di recente successo olimpionico a Tokyo 2020, come ad esempio Filippo Di Mulo, Responsabile Tecnico staffetta 4×100 medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokio 2020, che ci parlerà, “La partenza dai blocchi, analisi tecnica e biomeccanica” e Gasparre Polizzi, Responsabile Tecnico Regionale FIDAL Sicilia, affronterà gli “Aspetti metodologici nel mezzofondo prolungato in atleti di elevata qualificazione”, ma anche allenatori e formatori esperti.

Sarà un’occasione di confronto per comprendere meglio le metodologie di allenamento e preparazione atletica in particolare della categoria MASTER. Al Convegno, hanno già aderito oltre cento Tecnici, provenienti da tutte le regioni italiane.

Dopo il Convegno, da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, seguiranno i Campionati Italiani di Staffette, 10000 mt e prove multiple, nella pista dello storico CUS CATANIA.

Sarà un’occasione per far conoscere l’atletica Master in Sicilia, che ha visto fiorire numerosi campioni e ha dato i natali, a molti professori e allenatori di livello internazionale e olimpionico. Sarà una bella occasione per vivere pienamente lo sport e dimostrare quanto sia importante per qualunque età. Dopo le difficoltà della pandemia è necessario ripartire e riportare gli atleti in campo, infondendo spirito di coesione, confronto e sana competizione.

Per quanto attiene il Convegno, supportato e Patrocinato dal C.R. FIDAL Sicilia, metterà in evidenza anche l’importanza, a livello nazionale, di prevedere ufficialmente una ulteriore figura di allenatore: “Allenatore Master” già richiesta in occasione delle varie riunioni dei referenti Regionali master.

Le anime organizzatrici, della nutrita serie di Eventi, per il mondo Master, sono Gianfranco Belluomo, Consigliere e Referente Master FIDAL SICILIA e da Giuseppe Sciuto, Responsabile Organizzativo.

Visite: 33