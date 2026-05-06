Ateneo Motorsport vince e rilancia

Tortora al top di gruppo RS sul Pollino con la Peugeot 308 RS Cup, Fassitelli ora punta sull’asfalto con la BMW M3 del Team Zambelli al Rally Benacus e Cassibba è pronto per la gara test sull’Etna con la Nova Proto V8 3000

: Ateneo Motorsport si appresta ad affrontare un nuovo weekend agonistico dopo il brillante successo conquistato da Tortora alla Morano–Campotenese, cronoscalata del Pollino valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud. Il due volte campione italiano Supersalita TCR si è imposto con autorità al volante della Peugeot 308 di Gruppo RS Cup, classe TC2, firmando una prestazione di assoluto rilievo che lo ha visto sfiorare la top ten assoluta ed inserendosi tra vetture sulla carta ben più performanti.

Nel rally, riflettori puntati su Ludovico Fassitelli, pronto a tornare in gara al Rally Benacus dopo la sfortunata conclusione del Rally Val d’Orcia, dove era stato tra i grandi protagonisti assoluti prima dello stop causato dalla rottura di un perno nelle battute finali. Per l’appuntamento veneto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, il pilota sarà al via con la BMW M3 di 4° Raggruppamento del Team Zambelli, equipaggiata con pneumatici Hankook, con l’obiettivo di rilanciare immediatamente una stagione che nelle prime uscite ha già evidenziato tutto il potenziale dell’equipaggio.

In salita sarà invece tempo di debutto stagionale per Samuele Cassibba, atteso alla 49ª Catania–Etna, prova valida per il CIVM Sud. Il vincitore della Finale Nazionale CIVM 2025 affronterà la cronoscalata etnea in ottica prevalentemente test, utilizzando il fine settimana siciliano per ottimizzare la Nova Proto V8 3000 in vista dell’esordio nel Campionato Italiano Supersalita previsto il 17 maggio. Un appuntamento particolarmente importante per il driver comisano, chiamato a sviluppare ulteriormente feeling e assetto della vettura in uno dei tracciati più tecnici e rappresentativi del panorama siciliano.

Advertisement

Advertisement

Visite: 53