Assoro al via le giornate esperienziali al Castello

Siamo lieti di presentarvi le nostre giornate esperienziali medievali, che si terranno presso il

Castello di Assoro, organizzate da HalterHego food di Assoro, l’Associazione il Cinquino

team di Assoro, l’ Associazione Fare Musica Aps, il gruppo di rievocazione storica medievale “Compagnia del Vespro” di Enna, dove durante i mesi che vanno da Maggio a Luglio verranno organizzati diversi appuntamenti. Attraverso una serie di attività storiche e culturali, ideate per farvi immergere completamente nella vita medievale e vivere un’avventura indimenticabile.

Le giornate esperienziali che offriamo vi daranno l’opportunità di scoprire il Castello di Assoro attraverso attività immersive. Le attività includono l’uso di prodotti naturali locali, come piante e erbe, per creare alimenti, medicine e prodotti cosmetici, la nostra offerta si distingue per l’attenzione ai dettagli e alla vita quotidiana dell’epoca. Durante le attività, i visitatori saranno coinvolti

in prima persona nei costumi e nei rituali in uso nel medioevo, partecipando ad attività che riproducono la vita quotidiana di un tempo, come ad esempio la preparazione del cibo, nonché provare le pesanti parti di armatura e le cotte di maglia o provare a scoccare una freccia.

Durante la giornata, i partecipanti avranno la possibilità di visitare il castello accompagnati da una guida esperta, che illustrerà la storia e la cultura del luogo. Per rendere l’esperienza ancora più

completa, incluso nel pacchetto un pranzo o un’apericena con prodotti tipici dell’entroterra

siciliano, a cura di HalterHego street food, preparato utilizzando prodotti nostrani e seguendo

le antiche ricette locali. Il pranzo, l’apericena o le degustazioni sono l’occasione perfetta

per gustare i sapori autentici della Sicilia e immergersi ancora di più nell’atmosfera del castello di Assoro. Nel calendario sarà inclusa una cena a tema medievale, durante la quale

i partecipanti potranno gustare piatti medievali e immergersi completamente nell’atmosfera

del passato indossando costumi e assistendo a spettacoli.

