Associazione provinciale Cuochi: forte sinergia con il mondo della scuola

Lavorare con le scuole alberghiere significa dare fiducia ai giovani per un futuro più trasparente, e dare maggiori competenze ad un mercato sempre alla ricerca di giovani figure, valorizzando il territorio e il turismo nazionale conservando sempre la.propria identità territoriale.

CON IL PROVVEDITORE PER ENNA E CALTANISSETTA FILIPPO CIANCIO E IL DOTTORE SCOLLO PER LA.PROMOZIONE DELLE ZONE ARCHEOLOGOCHE DEL TERRITORIO.

Lavoriamo per contrastare l’abbandono del territorio .

Massimiliano Giordano Giuseppe Bono Agnese Patti Paola Grancuore Alfio Crimi Giuseppe Rinallo .

Diversi alunni del diurno e serale delle 3 scuole, Rete scuole alberghiere della provincia di ENNA.

R.A.P.E.

