Il progetto itinerante “La via della sicurezza” ha visto la città di Enna come seconda destinazione.

L’evento si è svolto presso il plesso centrale dell’Università “Kore” di Enna, con l’organizzazione scientifica locale a cura del prof. Ermanno Vitale, Direttore dello S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Enna, e docente di Medicina del Lavoro presso l’Università “Kore” di Enna. L’iniziativa ha avuto come target gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio e ha visto la partecipazione di numerosi relatori.

Sono stati trattati temi inerenti la sicurezza in vari contesti lavorativi a cura del prof. Valentino Gallina, con particolare riferimento anche al settore aerospaziale con una relazione curata del Prof. Andrea Alaimo, entrambi docenti del dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università “Kore”.

È stato presentato, da parte di relatori INAIL, il progetto relativo alla nuova figura per la prevenzione, proposto da INAIL Sicilia in collaborazione con il Provveditorato degli studi: il Rappresentante degli Studenti per la Sicurezza (RSS), il cui compito sarà quello di coadiuvare l’attività delle varie figure della prevenzione nelle scuole.

“La via della sicurezza” è un percorso formativo nell’ambito della Settimana Europea della Sicurezza sul Lavoro, promosso dal professor Alberto Firenze, direttore sanitario del Policlinico di Palermo e docente di Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Palermo.

“La sicurezza sul lavoro” – dichiara il prof. Vitale – “è un pilastro fondamentale per garantire il benessere e la tutela dei lavoratori in ogni ambito professionale. Diffondere la cultura della prevenzione già nelle scuole è essenziale per formare generazioni consapevoli, capaci di riconoscere e gestire i rischi futuri. Questo è particolarmente rilevante nel settore del volo, dove la sicurezza coinvolge non solo i lavoratori, ma anche i passeggeri.”

