Arena Days all’autodromo di Pergusa: migliaia di visitatori nei due giorni

Oltre 4 mila presenze il sabato mentre si andava verso il raddoppio in quella di oggi all’autodromo di Pergusa per l’Arena Days organizzato dalla famiglia Arena con la collaborazione dell’Ente Autodromo di Pergusa, per celebrare i 100 anni dell’omonimo gruppo leader nel Sud Italia nella grande distribuzione organizzata. Una macchina organizzativa perfetta quella messa in campo con oltre un centinaio di persone che hanno assistito i tanti visitatori arrivati da tutta la Sicilia. Ed un occhio particolare per i bambini con tanti intrattenimenti rivolti proprio a loro come il mini campi di calcio a 5, volley, tennis tavolo, macchine a pedali, kart. Ma anche per i più grandi come i simulatori di vetture di Formula Uno, e la possibilità di poter sedere a fianco di affermati piloti siciliani su delle Porsche. Ed ancora spazio per Drink e Food e tanti gadget in omaggio. Una grande festa di due giorni quindi per confermare se ce ne fosse ancora di bisogno che il Gruppo Arena anche se guarda sempre più avanti verso sempre più importanti successi imprenditoriali non dimentica mai le proprie origini che sono sempre nell’ennese.

