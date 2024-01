Area urbana fuzionale Sicilia Centrale: i consiglieri Greco e Andolina eletti rappresentanti Unione dei Comuni

Area urbana funzionale della Sicilia centrale: i consiglieri comunali PD Greco e Andolina eletti rappresentanti dell’Unione dei Comuni!

I consiglieri comunali PD Marco Greco e Mirko Andolina sono stati eletti dal Consiglio Comunale di Enna come rappresentanti all’Unione dei Comuni dell’area urbana funzionale di Caltanissetta.

L’unione di diversi comuni del centro Sicilia ha l’obiettivo di promuovere l’attrattività, la sostenibilità e la competitività della nuova aggregazione territoriale.

Sarà un grande onore ed onere rappresentare il Consiglio Comunale di Enna assieme alla collega Naomi Fiammetta, sempre al servizio della nostra comunità cittadina!

(A chiusura, vogliamo esprimere un ringraziamento a tutti i gruppi di opposizione per la fiducia data in Consiglio Comunale).

