Nel fine settimana successivo ai festeggiamenti in onore della Patrona di Enna, Maria SS. della Visitazione, la città si prepara ad accogliere, per il dodicesimo anno consecutivo, arcieri provenienti da ogni parte d’Italia per un importante appuntamento dedicato al tiro con l’arco tradizionale e alla rievocazione storica.

L’evento, inserito nel Campionato Nazionale organizzato dalla FITAST-FITARCO in collaborazione con la Compagnia Arcieri del Castello di Enna, rappresenta un’occasione unica per coniugare sport, storia e valorizzazione del territorio. Le competizioni si svolgeranno lungo un suggestivo percorso che attraversa il centro storico cittadino e l’area del Castello di Lombardia, mettendo alla prova precisione, concentrazione e abilità tecnica dei partecipanti.

Il programma prenderà il via venerdì 3 luglio alle ore 18:30 presso il Chiostro dell’Eremo di Montesalvo, dove si terrà la tradizionale cerimonia di investitura dei nuovi membri della Compagnia Arcieri del Castello di Enna.

Sabato 4 luglio alle ore 18:30, ai piedi della scalinata del Duomo, andrà in scena il VI Trofeo “Regnum Siciliae”. Gli arcieri, rigorosamente in abiti medievali, formeranno squadre composte da tre rappresentanti per ciascuna città partecipante. Attraverso un sorteggio, ogni squadra sarà abbinata a uno degli antichi quartieri di Enna e concorrerà sia per la conquista del Trofeo “Regnum Siciliae” sia per il VI Palio degli Antichi Quartieri.

L’appuntamento principale è in programma domenica 5 luglio presso il Castello di Lombardia. Il raduno dei partecipanti in costume medievale è previsto alle ore 8:30, mentre l’inizio della gara sarà alle ore 9:00. In questa cornice si svolgerà il XII Torneo Maria SS. della Visitazione, competizione all’aperto che si sviluppa all’interno delle mura del castello. Il percorso di gara comprenderà 20 piazzole, secondo quanto stabilito dal Regolamento Sportivo FITAST 2026, offrendo agli arcieri una sfida avvincente immersa in uno dei luoghi più rappresentativi della città.

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