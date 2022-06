Arco Storico: oltre un centinaio di arcieri da tutta Italia per il Trofeo Maria SS della Visitazione il 3 luglio

Sono 114 gli Arcieri iscritti all’ottava edizione del Trofeo Maria SS della Visitazione, valido quale prova del Campionato nazionale FITAST-US ACLI di tiro con l’arco storico, che si svolgerà nella nostra città domenica 3 luglio.

114 Arcieri e circa un centinaio di accompagnatori che animeranno l’economia cittadina nel prossimo weekend, approfittando della concomitanza con i festeggiamenti del 2 luglio.

Domenica mattina, il Castello di Lombardia ritornerà a vivere come nel medioevo, con 114 Arcieri, provenienti da tutta Italia, che in abiti storici si muoveranno all’interno dell’antico maniero.

In serata, alle 19,00, in piazza VI Dicembre, si svolgerà il II Palio degli Antichi e il II Trofeo Regnum Siciliae, in cui squadre costituite da tre arcieri ciascuna, si sfideranno per fare vincere il Palio al quartiere cui saranno abbinati ed il trofeo alla città da cui essi provengono.

Quest’anno, il Trofeo Regnum Siciliae è stato realizzato da Renato Rizza, Arciere e fine artigiano ennese.

Il Palio, realizzato dal pittore ennese Luigi Previti, lo scorso hanno fu vinto dal quartiere Castello Regio ed è stato custodito nei locali del Duomo, vedremo domenica sera, chi sarà il quartiere che se lo aggiudicherà.

I quartieri che si contenderanno il II Palio degli Antichi Quartieri, sono:

CASTELLO REGIO

CHIAZZA

FUNDRISI

POPOLO

SANT’ONOFRIO

SAN TOMMADO

VALVERDE – SAN PIETRO

