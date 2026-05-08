𝑷𝒊𝒄𝒄𝒐𝒍𝒊 𝒍𝒆𝒕𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒕𝒐: 𝒔𝒖𝒍𝒍𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄𝒂

In occasione del 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐢 l’Archivio di Stato di Enna accoglie le classi della scuola primaria con una visita speciale.

Un’occasione concreta per far conoscere i volumi recentemente acquisiti nella nostra biblioteca in affiancamento ai testi di scrittura antica e ai documenti che custodiamo ogni giorno.

Un percorso pensato per i bambini che arricchisce il loro primo incontro con la paleografia e la diplomatica.

Un dialogo tra libri contemporanei, scrittura antica e documenti storici per continuare a raccontare, in forme diverse, la stessa esigenza: lasciare traccia, trasmettere conoscenza, costruire memoria.

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