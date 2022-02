Apre la Delegazione di ENNA di ASSORETIPMI con Maria Antonietta La Greca

Modena, 14 Febbraio 2022

ASSORETIPMI, l’associazione nata nel 2012 per promuovere a livello nazionale lo sviluppo delle aggregazioni tra PMI attraverso la diffusione del contratto di rete d’impresa, amplia il numero dei propri Delegati rafforzando la presenza in Sicilia con la nomina di Maria Antonietta La Greca, Innovation Broker.

“Ho immediatamente accolto l’invito del Presidente di ASSORETIPMI di far parte del progetto innovativo di questa associazione – afferma Maria Antonietta La Greca. Il territorio prevalente in cui opero è quello della Provincia di Enna, una terra dove natura, cultura, artigianato, agricoltura, aziende rinomate, prodotti d’ eccellenza, sono tutte caratteristiche che possiedono il punto di forza per essere oggetto di interesse, attrazione, sviluppo. In questa provincia, così come in tutto il territorio siciliano, le reti d’impresa possono rappresentare un grande punto di forza e di stabilità per tutte le imprese presenti in quest’area. Sono certa che insieme potremo sviluppare iniziative, progetti e innovazione a favore del territorio.”

“Maria Antonietta La Greca è una dinamica Innovation Broker e Manager che si occupa dello sviluppo imprenditoriale delle Imprese Siciliane. Ho avuto la fortuna di conoscerla qualche mese fa, e condividendo la stessa visione sull’importanza del “fare rete” è nata l’opportunità concreta di aprire con lei la nostra Delegazione anche in Provincia di Enna – afferma Eugenio Ferrari, Presidente di ASSORETIPMI -. “Sono certo che grazie alla sua presenza potremo dare vita ad un ulteriore sviluppo delle Reti di Imprese sul territorio Siciliano”

