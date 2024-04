++Antincendio, Schifani: “Risorse per potenziare sistema nel Fondo di sviluppo e coesione”++

“Non escludo che nella programmazione del Fondo di sviluppo e coesione, che stiamo concordando con la premier Meloni e il ministro Fitto, possano essere inserite risorse finanziarie per potenziare ancora di più il sistema antincendio in Sicilia”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, arrivando a Siracusa in occasione della seconda giornata degli Stati generali del cinema.

