ANTEPRIMA GT MUGELLO: fatti e cifre

• Situazione ideale per la messa a punto del venerdi: temperature quasi primaverili in preparazione di quinta e sesta prova della stagione tricolore Gran Turismo

Scarperia e S. Piero (FI) — Prove libere concluse oggi al Mugello rispettivamente in settima e tredicesima posizione assoluta per Axcil Jefferies e Rawad Sarieddine. Il duo iscritto sulla Audi R8 LMS della squadra di Emilio Radaelli grazie all’accordo con Raptor Racing, società attiva nell’automobilismo internazionale ed in particolare medio-orientale, ha percorso rispettivamente 20 e 19 giri della pista toscana, in preparazione delle qualifiche di domattina che alle 8.30 e alle 8.55 definiranno le due griglie di partenza della quinta e sesta tappa del Campionato Italiano GT3 Sprint.

Il pilota dello Zimbabwe, esperto di formule e GT, è apparso a suo agio e potrebbe collocare la vettura dei quattro anelli in buona posizione, mentre per il libanese Sarieddine l’obiettivo del fine settimana è la zona-punti della propria categoria, la GT3 Pro-Am. Il manager mediorientale sarebbe il secondo pilota originario del Libano a riuscire nell’impresa, finora riuscita solo al suo connazionale Habib Fadel, che nel 2020 ci riuscì proprio nella gara del Mugello al volante di una Porsche. Gara 1 partirà alle ore 13.45 di sabato, Gara 2 alle 12.00 domenica, entrambe con ampia diffusione via streaming e sul canale 228 Sky che fa capo al promotore ACI Sport.

– End –

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QUANDO

QUANDO

AGENDA

DOVE

VENERDI 24 LUGLIO

10:20-11:05 prove libere

14:40-15:25 prove libere

SABATO 25 LUGLIO

08:30-08:45 qualifica uno

08:55-09:10 qualifica due

13:45 gara uno (50′ + 1 giro)

DOMENICA 26 LUGLIO

12:00 gara due (50′ + 1 giro)

PISTA

Mugello Circuit

Loc. Senni, 15

Scarperia e S. Piero (FI)

POSIZIONE

30 chilometri a nord di Firenze;

80 chilometri a sud di Bologna

AEROPORTI

FI/Peretola a 35 km; Bologna a 80 km

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CIRCUITO

PISTA

CLASSIFICA

TV

LUNGHEZZA

5,245 chilometri

CURVE

7 a sinistra, 8 a destra

DIRETTA TV GARA 1 (canale) [orario]

ACI Sport TV (228 Sky) [13:45]

DIRETTA TV GARA 2 (canale) [orario]

ACI Sport TV (228 Sky) [12:00]

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CIRCUITO

POLE

POSITION

GIRI PIU VELOCI

GPV

RECORD IN PROVA (auto) [data]

Daniel Zampieri (Lamborghini Huracan)

1’44.767 m.180,228km/h[07/10/2017]

RECORD AUDI IN PROVA [data]

MARCO BUTTI (R8 LMS) 1’45.675 media oraria 178,680 km/h [22/10/2022]

POLE GT3 SPRINT MUGELLO 2025

Matteo Cairoli (Mercedes AMG)

Lorenzo Ferrari (Ferrari)

ULTIMA POLE AUDI AL MUGELLO

AGOSTINI/DRUDI/MANCINELLI (R8 LMS)

[19/07/2020]

RECORD IN GARA (auto) [data]

Daniel Zampieri (Lamborghini Huracan)

1’47.017 m. 176,439 km/h[08/10/2017]

RECORD AUDI IN GARA [data]

LORENZO FERRARI (R8 LMS) 1’47.472 [25/07/2021]

GIRI VELOCI GT3 SPRINT MUGELLO 2025

Matteo Cairoli (Mercedes AMG)

Andrea Frassineti (Lamborghini)

ULTIMO GIRO VELOCE AUDI AL MUGELLO

VITO POSTIGLIONE (R8 LMS)

[04/07/2021]

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VITTORIE

VITTORIE

CAMPIONATO

I PUNTI

VINCITORI GT3 SPRINT 2025

Klingmann/Krohn (BMW)

Frassineti/Liberati (Lamborghini)

ULTIMA VITTORIA AUDI [data]

DELLI GUANTI/MAZZOLA (R8 LMS)[25/08/2025]

CLASSIFICA ASS. GT3 SPRINT (punti)

1. Klingmann (55)

2. Dimitrov/Riccitelli (41)

3. Marciello (35)

4. Rodriguez/Forenzi (33)

4. Albag (33)

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Contatto

Audi Sport Italia – Ufficio Stampa

Carlo Marzetti

Tel.(solo in pista):+39 335 596 5917

Email: stampa@audisportitalia.it

www.audisportitalia.it

RAI Sport Twitter

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FOTO COPYRIGHT-FREE // SOLO USO STAMPA

Jefferies, Sarieddine

Jafferies / Sarieddine

Audi R8 LMS

Audi Sport Italia

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Rawad Sarieddine

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Audi R8 LMS

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Axcil Jefferies

Axcil Jefferies

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Axcil Jefferies, Rawad Sarieddine

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Audi Sport Italia – Team Story

Il team inizia l’attività nel 1984 quando Emilio Radaelli, negli anni precedenti legato ad Audi Sport quale co-pilota di Michele Cinotto su una Quattro ufficiale, viene spronato dai vertici sportivi della Fabbrica a gestire una squadra. Audi Sport Europa Team è impegnata in Italia ed Europa, dove le Audi 80 e Coupé Quattro mettono a segno numerosi successi di prestigio. Successivamente supporta la 90 Quattro con cui la pilotessa Paola De Martini conquista molti allori prima di passare alle gare africane, in cui il team di Radaelli assicura ad Audi cinque titoli FIA tra 1992 e 1993.

Poi il nascente interesse del Gruppo Volkswagen per le gare in circuito induce la squadra ad estendere la propria attività: la Volkswagen Golf vince la propria categoria nel campionato italiano turismo 1989 con Michele Rayneri. Sempre la Golf lancia due piloti destinati a rapidissima fama come Dindo Capello (campione italiano turismo 1990) e Tamara Vidali (campionessa femminile).

A partire da 1994 la squadra assume la denominazione Audi Sport Italia: la 80 Quattro Competition rende vincente l’esordio italiano dei quattro anelli. Un titolo che prelude ad una tripletta Superturismo: Emanuele Pirro sigla il bis 1995 sull’imbattibile A4 quattro e Dindo Capello è l’uomo vincente del 1996.

Concluso il capitolo Superturismo, la struttura di Radaelli affianca nello sport vari Marchi del Gruppo Volkswagen fino al 2006, quando Audi ritorna alle gare con le RS 4 color argento che brillano nel Campionato Italiano Superstars, in cui l’ex-F.1 Gianni Morbidelli vince due titoli piloti consecutivi nelle stagioni 2007 e 2008. Nel 2012 alla RS 4 subentra la RS 5 con cui lo svedese Johan Kristoffersson porta a casa tutti e tre i titoli Superstars in palio; la stagione seguente altri tre titoli grazie alla RS 5 premiano Morbidelli, campione internazionale ed italiano, ed Audi Sport Italia che vince il trofeo team.

Col nascere dell’interesse Audi per le competizioni GT (2009) la squadra è selezionata nel novero ristretto di team cui è affidato l’esordio della nuovissima R8 LMS. Con questo modello nel 2011 Marco Bonanomi ottiene il primo titolo italiano per Audi nel prestigioso Gran Turismo, una categoria in cui per sette volte i piloti dei quattro anelli hanno concluso vice-campioni le stagioni affrontate fino al 2019. Nel 2020 titolo conduttori Sprint dopo un lungo contenzioso per Riccardo Agostini, seguito nel 2021 dai doppi titoli piloti Sprint ed Endurance per Agostini e Lorenzo Ferrari affiancati a Mattia Drudi nelle gare di 3 Ore, a cui si è aggiunta la doppietta nelle coppe nazionali per i team.

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