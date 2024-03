Da diverse esperienze e istituzioni nasce la proposta di una piattaforma d’impegno corale, plurale e in dialogo: AnimAzione. Presentata a Roma il 20 gennaio scorso, fa ora tappa a Palermo. Un movimento culturale, dal basso, che segni il protagonismo di una nuova generazione, attesa e aperta a nuove opere, chiamata ad assumere una leadership di servizio, quella che il momento storico reclama e che ha segnato la storia dell’impegno dei cattolici per il bene comune. Appuntamento presso l’Aula Magna dell’Università LUMSA- via Filippo Parlatore 65, Palermo – venerdì 15 marzo 2024, dalle 17.00 alle ore 19.30. Tra i primi promotori di ANIMAZIONE, sono la Fondazione A. De Gasperi, la Fondazione G. Toniolo, l’Università LUMSA, l’Università Europea di Roma, il Movimento Cristiano Lavoratori, la Fondazione A. Grandi/ACLI, il Centro Studi e Ricerche Tocqueville-Acton, la Rivista La Società, l’Associazione Scienza & Vita. Presenterà l’iniziativa Salvatore Martinez, Presidente dell’Associazione AnimAzione, già Presidente del Rinnovamento nello Spirito, Presidente Fondazione Mons. F. Di Vincenzo per il Polo di Eccellenza “Mario e Luigi Sturzo” in Caltagirone. Interverranno (nell’ordine): don Renzo Beghini, Presidente Fondazione G. Toniolo, Chiara Di Prima, Presidente Regionale UCIIM Sicilia, Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo emerito di Monreale, P. Gianni Notari SJ, Direttore Istituto P. Arrupe, Cesare Mirabelli, Presidente emerito Corte Costituzionale, Francesco Bonini, Rettore Università LUMSA e Vicepresidente di AnimAzione, Agata Aiello, Presidente regionale ACLI Sicilia, Antonio Di Matteo, già Presidente generale Movimento Cristiano Lavoratori, Paolo Maria Floris Segretario di AnimAzione introdurrà i “CANTIERI” LAB.ORA e OSSERVATORIO, che saranno presentati da quattro giovani già partecipanti al Meeting Roma 9/9 “Cuori pensanti. Giovani al cuore della democrazia”. La partecipazione al Convegno è a inviti. L’iscrizione può anche avvenire online alla pagina: https://anima-azione.org/palermo-15-3/

