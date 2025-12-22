Per circa due ore e trenta minuti, il Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna è stato un susseguirsi di premiazioni e applausi per atleti e società che si sono distinti non solo in Italia ma in tutto il mondo, dando lustro alla Sicilia. Da Federico Cinà, collegato da Tirrenia, a Flavio Abbate, da Luca Potenza, ai Circoli TS Monte Kà Tira e Star Padel Floridia, fino ad arrivare allo Sc Taormina che ha spento 100 candeline. Non sono mancati momenti di commozione come quello legato all’assegnazione del “Premio Gabriele Palpacelli” che è stato assegnato al maestro del TC2 nonché fiduciario regionale, Fabio Cocco, figura molto vicina all’indimenticato presidente della Fitp Sicilia. Sul palco del Teatro Neglia, c’era anche la figlia di Palpacelli, Carolina.

Immancabile il video messaggio del presidente nazionale della Fitp Angelo Binaghi che si è complimentato per quanto fatto di eccellente in questa stagione e per la voglia crescente di tennis e padel, in particolare, che si respira il Sicilia.

In apertura della manifestazione, ha preso la parola il presidente regionale Giorgio Giordano che ha ringraziato il primo cittadino di Enna, Maurizio Dipietro per la consueta e calorosa ospitalità.

Per quanto concerne i premi speciali, oltre a quello in memoria di Gabriele Palpacelli, ci sono stati il “Premio Circolo dell’anno” alla TS Monte Kà Tira e allo Star Padel di Floridia, “Premio atleta dell’anno” al 18enne palermitano, top 250 del ranking Atp, Federico Cinà che si è collegato da Tirrenia, dove ha ultimato la preparazione invernale e al 21enne Flavio Abbate, numero 74 del ranking Fip, neo campione italiano in coppia con il romano Giulio Graziotti. Il mancino siracusano, che pochi mesi fa ha vestito la casacca della nazionale agli europei, ha vinto anche il Supertennis Awards nella categoria Padel.

“Premio Impresa dell’anno” al 25enne licatese Luca Potenza (n. 370 al mondo) che ha vinto tutte le partite in singolare in serie A1 con la maglia del Ct Palermo, ma soprattutto ha vinto lo scorso anno contro un avversario ben più duro da battere e lo ha fatto anche grazie al sostegno della sua splendida famiglia e dei suoi amici tennisti, “premio Fair Play Simone Geracitano”, promettente tennista del Tc Siracusa scomparso nel 2019 all’età di 18 anni, al piccolo Pietro Siddiolo del Tc2. Infine, un riconoscimento anche allo Sc Taormina che ha compiuto 100 anni.

Per quanto concerne i premi ai Circoli, ricordiamo che, la TS Monte Kà Tira ha vinto due scudetti giovanili under 13 con Ruggero Condorelli e Olivia Conticello e quest’ultima ha vinto il Master Junior Next Gen Italia under 14 a Torino. Il Circolo di Floridia invece, per la terza volta consecutiva, ha trionfato in ambito nazionale con la squadra maschile under 14-16-18. Secondo posto invece per le ragazze nella medesima categoria.

Tra i premiati del tennis, anche i vincitori di titoli nazionali: detto dei due giovani atleti della TS Monte Kà Tira, scudetti anche per il siracusano del Match Ball, Alessandro Ingarao, l’evergreen palermitana Lidia De Nicola e nel padel, oltre a quello dello Star Padel Floridia, da segnalare anche i titoli di Giorgia Pistritto, Luna Di Battista, Andrea Di Martino in coppia con Gabriele Laurino e Marina Garsia.

A salire sul palco, i vincitori dei titoli regionali assoluti e a squadre, così come quelli dei circuiti individuali, e le società oggetto di organizzazione dei tornei internazionali di tennis e padel.

Applausi anche per due delle punte di diamante del tennis wheelchair, ovvero il messinese Andea Roccamo e la marsalese Beatrice Draghici.

Il commento del presidente Giorgio Giordano a conclusione della sedicesima edizione della Festa delle Racchette Siciliane.

“Abbiamo chiuso il 2025 con 350 società affiliate e oltre 35.000 tesserati, numeri che dimostrano la crescita del nostro movimento a 360 gradi. Puntiamo ad ampliarci ulteriormente anche se migliorare questi dati così elevati non sarà semplice, pur sapendo che la squadra del comitato, consiglieri, delegati e fiduciari, lavora alacremente per crescere sempre di più. Complimenti a tutti gli atleti e le società che sono salite sul palco di questo bellissimo e accogliente teatro”.

