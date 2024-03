Stato di agitazione lavoratori del Consorzio di Bonifica 6 di Enna.-

La mancanza di dialogo porta nel tempo a ritrovarsi senza prospettive ,ma soprattutto ritrovarsi

all’oscuro di determinate decisioni sbagliate prese nel tempo .Chi decide oggi non dialoga con i

sindacati pianificando prodotti e sevizi senza avere un quadro di riferimento indispensabile per

valutare attentamente le proprie scelte .Si parla di Sindacato solo nel momento del bisogno a volte

può essere troppo tardi ,spesso abbiamo rimarcato la mancanza di comunicazione ma soprattutto

l’organizzazione di un quadro sociale ed economico che non porti l’Ente nello stato attuale, oggi

Enna ieri Agrigento e Siracusa domani sicuramente un’altra consorella siciliana . Oggi i lavoratori

attendono con ansia gli stipendi per soddisfare le esigenze delle famiglie ,siamo ha conoscenza che

molti di loro hanno ricorso alle loro persone più vicine per comprare qualcosa da mangiare e

pagare le bollette scadute che arrivano puntualmente. Giorno 27 Febbraio siamo venuti a

conoscenza non ufficialmente di un incontro tra i vertici del consorzio di bonifica 6 di Enna e Sicilia

Acque per evitare un max pignoramento che affligge da tempo il Consorzio di Bonifica di

Enna,pare che stiano trovando una soluzione comune , in questo contesto bisogna dare atto

all’assessore Sammartino ed alcuni Onorevoli che stanno lavorando per dare una risposta a

coloro che attendono da mesi .Noi ci adopereremo in ogni sede per fare valere i nostri diritti e

quelli dei lavoratori che oggi vivono di speranze e non di certezze. Un Ente che con le

caratteristiche che si ritrova non dovrebbe mai ritrovarsi in questo stato di disagio, anzi dovrebbe

essere un punto di riferimento per la regione sicilia.

