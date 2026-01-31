ANCI: EMERGENZA SICILIA: AIUTIAMO I COMUNI COLPITI

EMERGENZA SICILIA: AIUTIAMO I COMUNI COLPITI

Il Ciclone Harry ha messo in ginocchio molti comuni siciliani. L’ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) lancia un appello alla solidarietà per sostenere i sindaci e le comunità che hanno perso tutto.

Conto cc: ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Iban: IT74W0200805364000500074907

Causale: aiuto a favore dei comuni colpiti dal ciclone Harry.

Insieme possiamo far ripartire il territorio.🌈 Ogni donazione conta.💪

