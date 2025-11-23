Anche Giuseppe Conte domani a Palermo al sit-in delle opposizioni anti-Schifani. Nel pomeriggio il presidente M5S all’evento al teatro alMassimo

Palermo, 22/11/2025. Ci sarà anche il presidente M5S Giuseppe Conte domani alle 11,30 alla Cala, a Palermo, al sit-in delle opposizioni al governo Schifani che si terrà davanti al murale dei giudici Falcone e Borsellino per dire basta agli scandali che stanno travolgendo la Sicilia. Al sit-in prenderanno parte oltre alle opposizioni all’Ars anche forze politiche non rappresentate a Sala d’Ercole e rappresentanti della società civile.

Alle 16, Conte parteciperà al teatro al Massimo all’evento “Politica e malaffare: l’unica separazione utile ai cittadini” organizzato da ANTIMAFIADuemila con la collaborazione del M5S.

Advertisement

Visite: 61