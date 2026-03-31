Storie correlate

aci 1

All’IC De Amicis lezione di educazione stradale con i dirigenti dell’AC Enna

Riccardo Marzo 30, 2026
tony 1

Gli alunni dell’IC De Amicis hanno conosciuto il volontario di Omeo Bon Bon Tony Vasco

Riccardo Marzo 30, 2026
studenti bagheria

Studenti di Bagheria alla scoperta di Leonforte

Riccardo Marzo 30, 2026

Ultime notizie

Catania: Venerdì 3 aprile 2026, le Staffette Regionali e l’International Relay 4×400

Riccardo Marzo 31, 2026
corso ufficiali di gara 1

Si è svolto a Enna un altro corso per ufficiali di Gara

Riccardo Marzo 31, 2026

Calcio Prima Categoria bilancio Pol S.Anna “Abbiamo valorizzato tanti giovani”

Riccardo Marzo 31, 2026
passio cristi

Riti Settimana Santa: il 2 aprile alla chiesa dello Spirito Santo Passio Cristi

Riccardo Marzo 31, 2026