Lui è Alessandro Ienzi, attore teatrale della compagnia ” I ragazzi di Ballaro'”. Oggi ha lavorato al plesso Garibaldi con gli alunni della 3D i quali, vincitori a livello regionale del contest contro le dipendenze nell’ambito del progetto @Lab School Rete Salus SHE voluto dall’USR Sicilia, hanno visto con grande sorpresa assegnato loro il premio: un laboratorio teatrale che li porterà a breve in scena insieme con gli attori della stessa compagnia.

Nella giornata mondiale del teatro non avremmo potuto chiedere di più!

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