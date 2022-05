ALLERTA ROSSA INCENDI. Palmeri “Dove saranno domani i droni annunciati dalla Regione”

Domani quasi tutta la Sicilia sarà in allerta rossa per il rischio di incendi.

Dove saranno operativi i 90 droni annunciati dall’Assessore Cordaro in funzione preventiva?

Siamo tutti fiduciosi che da domani saranno pronti a segnalare ogni focolaio con la tempestività necessaria a prevenire disastri.”

Lo dichiara Valentina Palmeri, deputata regionale dei Verdi Europa Verde e componente della Commissione” Territorio e ambiente”dell’Ars.

