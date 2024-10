Un nuovo, prestigioso riconoscimento in arrivo per la stilista internazionale Belinda Ferraro, imprenditrice dalla doppia nazionalità, italiana e statunitense, e siciliana d’adozione.

Dopo “The Best in the World Awards 2024” a New York, Belinda Ferraro – sempre in viaggio tra la Sicilia e gli Stati Uniti – riceverà infatti il Premio Internazionale “Semplicemente Donna” nella categoria “Imprenditoria per il sociale”.

Una gratificazione che omaggia il talento creativo della stilista, famosa in tutto il mondo, e il suo impegno a sostegno di tante cause umanitarie e dei diritti civili.

Esperienze che Belinda Ferraro condivide con il marito, Maurizio Pezzati, manager di rilievo internazionale: insieme, sono alla guida della “B&M Ferraro N.Y.C.”, rispettivamente in qualità di presidente e vice-presidente.

La cerimonia di assegnazione del Premio, giunto alla dodicesima edizione, si terrà il prossimo 22 novembre al Teatro “Mario Spina” di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, alle 21:00.

La manifestazione si svolgerà dal 21 al 23 novembre, con un ricco programma di eventi e un qualificato parterre di ospiti: al centro, il tema dei fenomeni della violenza e della discriminazione di genere.

Argomenti che Belinda Ferraro affronta spesso nell’ambito della sua attività filantropica.

Proprio di recente, la stilista, grande sostenitrice dello sport e delle attività motorie quali strumenti di fondamentale importanza nel miglioramento della qualità della vita e nella diffusione del benessere, ha avviato una significativa partnership con l’ A.S.D. KTM “Krav Maga Trinacria”: l’obiettivo è promuovere i valori della competizione sana, del rispetto delle regole e dell’inclusione sociale.

“Sono felicissima – spiega Belinda Ferraro – di ritirare il Premio in Toscana, insieme ad altre donne impegnate su più fronti nella società civile”.

“Tutto ciò – conclude – rappresenta per me un ulteriore stimolo a portare avanti progetti che si fondano sul supporto ai più deboli, promuovendo lo sport, l’istruzione, la coesione sociale e il rispetto per tutti, animali inclusi”.

